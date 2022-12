Découvrez le «cœur exposé» d’une galaxie à 45 millions d’années-lumière de la Terre

L’instrument Enhanced Resolution Imager and Spectrograph (ERIS), ajouté au Very Large Telescope (VLT) au Chili, a permis la capture d’une image incroyable et détaillée du « cœur exposé » de la galaxie NGC 1097, située à 45 millions d’années-lumière loin de la Terre, dans la constellation du Fornax.

Le dispositif ERIS sera opérationnel pendant au moins 10 ans et balayera l’univers dans l’infrarouge pour étudier les objets du système solaire, les exoplanètes et même les galaxies lointaines comme NGC 1097 elle-même.

L’image capturée montre l’anneau intérieur poussiéreux de la galaxie, imprégné de points lumineux qui indiquent des amas d’étoiles nouvellement formées, généralement observés dans les pépinières stellaires. Au cœur de l’anneau se trouve le cœur actif de la galaxie, y compris un trou noir supermassif qui produit des éclats de rayonnement lumineux.

Le plus impressionnant est l’incroyable résolution d’ERIS, monté sur le télescope principal 4 du VLT. Également dans le système de télescope se trouve l’imageur infrarouge de pointe, le système de caméra infrarouge proche (NIX), qui a capturé l’image. NIX bloque la lumière des étoiles et permet aux astronomes de voir des objets plus faibles à proximité. Un effet similaire peut être observé naturellement lors des éclipses solaires totales.

De plus, il y a un spectrographe 3D attaché au NIX, connu sous le nom de SPIFFIER, qui collecte le spectre lumineux de chaque pixel dans le champ de vision du télescope. Cet instrument permettra aux astronomes d’observer en détail la dynamique des galaxies lointaines et d’identifier la vitesse à laquelle les étoiles orbitent autour de Sagittarius A*, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée.

Image : Vue détaillée de l’anneau intérieur de la galaxie NGC 1097 capturée par le nouvel instrument ERIS du VLT. Crédits : Equipe ESO/ERIS

Selon une déclaration de l’astronome Ric Davies de l’Institut Max Planck pour la physique extraterrestre, « ERIS insuffle une nouvelle vie aux capacités fondamentales d’imagerie et de spectroscopie en optique adaptative du VLT. » Il poursuit en disant que « grâce aux efforts de toutes les personnes impliquées dans le projet au fil des ans, de nombreux projets scientifiques peuvent désormais bénéficier de la résolution et de la sensibilité exquises que l’instrument peut atteindre ».

