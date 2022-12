Le manque d’oxygène a causé la première extinction de masse

La planète Terre a connu au moins cinq extinctions massives. Alors que les scientifiques spéculent que le sixième événement d’extinction est imminent, ils étudient le premier pour éviter le suivant. On pense que la première extinction massive s’est produite il y a 550 millions d’années en raison de l’épuisement de l’oxygène de l’eau. Il a eu lieu à la fin de la période édiacarienne et la vie existante était concentrée dans le milieu marin, selon une étude publiée dans la revue PNAS au cours du dernier mois.

L’étude qui a révélé les informations sur la première extinction de masse a été dirigée par Scott Evans, un chercheur postdoctoral, et le co-auteur Shuhai Xiao, un paléobiologiste. Selon eux, cela s’est produit parce qu’avec la baisse d’oxygénation de certaines parties de l’océan, les animaux moins mobiles n’ont pas pu se déplacer vers des zones plus oxygénées.

Les scientifiques pensent que le changement climatique pourrait entraîner la prochaine extinction massive, lorsque plus de 75 % des espèces cesseront d’exister. Le réchauffement des océans affecte directement le niveau d’oxygène dans l’eau, et ceux qui sont touchés sont les mêmes que le premier événement de ce type, ceux qui ont peu de mobilité. Un exemple est les moules de Virginie, 30% des 82 espèces sont stables. Même si les espèces de l’époque étaient différentes de celles d’aujourd’hui, les effets du changement climatique pourraient être similaires.

La première extinction de masse

Lors du passage entre Avalon (il y a 575 à 560 millions d’années), la première étape de l’Édiacarien, et la mer Blanche (il y a 560 à 550 millions d’années), des changements dans l’alimentation, la taille, les habitudes de vie et le niveau écologique des animaux ont été observés. Cependant, entre les périodes de la mer Blanche et de la Namibie (il y a 550 à 539 millions d’années), ces groupes d’animaux ont tout simplement cessé d’exister.

En Namibie, seuls 14 des 70 genres existant au stade précédent ont été observés. Les survivants étaient des organismes plus gros, qui occupaient une plus grande surface proportionnellement au volume. Cela peut indiquer que ces animaux se sont adaptés pour vivre dans des conditions moins oxygénées dans les océans.

Les preuves géochimiques contribuent également à confirmer l’extinction de masse soulignée dans l’étude d’Evans. Une enquête de 2018 a examiné l’anoxie océanique, des événements passés sur terre où des parties de l’océan sont devenues pauvres en oxygène, dans 20% du fond marin à la fin de la période édiacarienne.

