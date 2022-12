Un objet mystérieux intrigue les baigneurs lorsqu’il apparaît sur une plage aux États-Unis

Le passage de l’ouragan Nicole à travers l’état de Floride (USA) a provoqué l’apparition d’un objet quelque peu inhabituel sur la plage de Daytona Beach. Les baigneurs ont trouvé une construction, faite principalement de bois et de métal, de 25 mètres de long.

Selon le New York Times, l’érosion du sable a déclenché l’apparition de la mystérieuse construction. Jusqu’à présent, les autorités n’ont pas encore découvert « l’identité » de la construction. « C’est un mystère », a déclaré Tamra Malphurs, porte-parole de Volusia County Beach Safety, au NYT.

Image: Comté de Volusia

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation, sur la base des matériaux, on estime que la découverte pourrait faire partie d’un vieux bateau qui s’est coincé dans le sable et a été recouvert par la marée montante. « Je suis à la plage depuis probablement 25 ans et c’est la première fois que je la vois exposée », a ajouté Malphurs.

Désormais, l’objet mystérieux fera partie d’une enquête qui tentera de découvrir son origine. « L’équipe d’archéologie sous-marine de l’État a été avisée d’enquêter plus avant », a déclaré Kevin Captain, porte-parole du gouvernement du comté de Volusia.

Sur Internet, en plus du navire, les suppositions incluent une barrière, une épave, une partie d’une ancienne jetée ou un siège de spectateur de l’époque où NASCAR organisait des courses sur la plage.

