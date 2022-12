Le stress de la pandémie a vieilli prématurément le cerveau des jeunes

Les résultats d’une nouvelle recherche indiquent un niveau de vieillissement cérébral plus élevé chez les garçons qui ont fait face aux longues périodes de confinement.

Comme on le sait, les blocages de Covid ont eu un impact plus important sur les jeunes, affectant négativement leur santé mentale. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, on n’avait pas encore compris ce qui, physiquement, se passait réellement dans leur cerveau. Une nouvelle étude vient de paraître dans la revue Psychiatrie biologique : science ouverte mondiale par une équipe de recherche de l’université de Stanford en Californie, a cependant clarifié l’aspect neurologique du problème, révélant l’impact réel de l’isolement et des restrictions sur le cerveau des enfants.

L’analyse, qui a comparé les IRM cérébrales de 163 adolescents prises avant et pendant la pandémie, a montré que les stress liés aux restrictions de Covid altéraient physiquement le cerveau des garçons, faisant apparaître leurs structures cérébrales « plusieurs années de plus que ceux de leurs pairs d’avant la pandémie», notent les savants.

La pandémie a vieilli prématurément le cerveau des jeunes

Certains changements dans la structure du cerveau, a déclaré le psychologue Ian Gotlib, qui est l’auteur principal de l’étude, se produisent naturellement avec l’âge. « Pendant la puberté et le début de l’adolescence, les garçons connaissent une croissance accrue de l’hippocampe et de l’amygdale, des zones du cerveau qui contrôlent respectivement l’accès à certains souvenirs et aident à moduler les émotions. Dans le même temps, les tissus du cortex, zone impliquée dans les fonctions exécutives, s’amincissent”. Néanmoins, en analysant différents scanners cérébraux, les chercheurs ont montré que ce processus de développement était accéléré chez les adolescents confrontés aux blocages de Covid. « Précédemment – a observé Gotlib – de tels changements dans l’âge du cerveau avaient été observés uniquement chez les enfants qui ont connu une adversité chronique, en raison de la violence, de la négligence, d’un dysfonctionnement familial ou d’une combinaison de plusieurs facteurs”.

On ne sait pas encore si ces changements seront permanents et si, comme chez les garçons qui ont vécu des expériences négatives, ils seront associés à de mauvais résultats de santé mentale plus tard dans la vie. « Nous ne savons pas si, à terme, leur âge chronologique rattrapera leur âge cérébral, ou si leur cerveau sera définitivement plus vieux. – a ajouté le professeur Gotlib, qui est également directeur du laboratoire Stanford Neurodevelopment, Affect, and Psychopathology (SNAP) à l’Université de Stanford – . Pour une personne de 70 ou 80 ans, on s’attendrait à des problèmes cognitifs et de mémoire basés sur des changements dans le cerveau, mais qu’est-ce que cela indique pour un jeune de 16 ans d’avoir un cerveau prématurément vieilli ?”.