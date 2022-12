Un volcan actif de la taille d’Europe découvert sur Mars

Une nouvelle découverte de scientifiques promet de changer complètement la façon dont Mars est vue. Considérée comme une planète jusque-là inactive, une nouvelle étude a souligné qu’il y a des mouvements sismiques qui se produisent dans le sous-sol martien. Selon les données de plusieurs sondes orbitales, le sous-sol d’Elysium Planitia, l’une des plus grandes plaines de Mars, abrite une zone d’activité volcanique, de taille similaire à toute l’Europe occidentale.

Selon l’étude, Mars est la troisième planète connue à avoir une activité volcanique active. De plus, seules la Terre et Vénus ont la même caractéristique dans le système solaire. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs américains ont analysé des informations recueillies il y a des décennies par les sondes Mars Global Surveyor et Mars Reconnoissance Orbiter, toutes deux de la NASA.

Lire la suite:

A partir de ces données, il a été possible de dresser des cartes topographiques détaillées de la planète, ainsi que d’étudier les changements de la force de gravité subie par Mars. Tous ces résultats, combinés aux preuves récentes d’Insight, ont conduit les scientifiques à conclure qu’il existe un énorme « panache du manteau » dans cette partie de Mars, c’est-à-dire un grand conduit de roche qui relie le manteau interne de la planète à la croûte externe.

Selon les estimations, le panache est entre 100° et 300° plus chaud que le reste de la planète, et même à l’état solide, il s’écoule lentement vers le haut. La tête de ce panache se situerait entre 25 et 200 kilomètres de profondeur. La forte activité sismique captée par la sonde de la NASA indique que cette zone est toujours « active » et qu’il pourrait déjà y avoir des dépôts de lave sous terre.

Image : Mars. Crédits : BT Image –

Dans un autre travail, le groupe de recherche a découvert le cas de volcanisme le plus récent de l’histoire de Mars, qui s’est produit il y a 50 000 ans, une courte période en termes géologiques. Ce fait corrobore l’hypothèse que la région est active.

Risque d’éruptions sur Mars

Les scientifiques impliqués dans cette recherche affirment que la découverte démontre la possibilité d’avoir une éruption sur Mars, dans une période indéfinie. Toute la pression sur la croûte de la planète a donné à la région une forme de dôme, qui s’élève du terrain environnant d’un à deux kilomètres. Par ailleurs, un vaste réseau de fissures et de lignes de faille connu sous le nom de tranchée de Cerberus a également été observé, le plus long de toute la planète rouge, avec environ 1 300 kilomètres de long.

Il est curieux que le volcanisme enregistré sur Mars soit similaire, mais en même temps différent de celui observé sur Terre. En ce qui concerne les panaches du manteau et les points chauds, le même phénomène peut être observé dans des endroits comme Hawaï ou les îles Canaries. Or, dans le cas terrestre, cette situation est déclenchée par le mouvement des plaques tectoniques, contrairement à Mars qui ne possède pas ces plaques, ce qui concentre la pression des panaches en un point.

Les chercheurs ont déclaré qu' »aucun modèle n’a prédit l’existence d’un volcanisme actif sur Mars, nous allons donc devoir réécrire l’histoire géologique de la planète pour expliquer comment cela a pu se former ». Enfin, les travaux ont également mis en évidence deux implications importantes pour la future exploration robotique et humaine de la planète rouge.

Premièrement : s’il y en a, il se trouvera probablement sous forme de microbes, situés sous la surface pour échapper au fort rayonnement. Deuxièmement, le fait qu’il y ait du volcanisme et des températures plus élevées pourrait rendre la région plus hospitalière pour ces organismes et donc un bon endroit pour envoyer de futures missions robotiques.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !