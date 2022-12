Nous savons enfin pourquoi nous devenons plus malades quand il fait plus froid

Une équipe de recherche américaine l’a découvert qui a pour la première fois décrit un mécanisme qui explique pourquoi des virus comme le rhume, la grippe mais aussi le Covid, sont plus susceptibles de provoquer des infections pendant les mois les plus froids.

Pourquoi tombe-t-on plus malade quand il fait froid ? Et qu’est-ce qui change vraiment avec l’arrivée de l’hiver ? Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui, pour la première fois, a décrit un mécanisme qui explique pourquoi les virus, comme ceux du rhume, de la grippe saisonnière et même du Covid-19, sont plus susceptibles de provoquer des infections pendant les mois les plus froids. Jusqu’à présent, on pensait qu’une plus grande propagation de ces virus et d’autres virus respiratoires était simplement favorisée par le fait que, à mesure que les températures baissent, les gens ont tendance à passer plus de temps à l’intérieur et mal ventilés, ce qui augmente le risque d’inhalation de particules infectieuses qui peuvent être suspendu dans les airs. Cependant, des scientifiques américains ont détecté une cause immunitaire jusqu’alors non identifiée, observant que la réponse protectrice normale du nez est inhibée par le froid.

La première ligne de défense dans le nez nez

Le nez, expliquent les chercheurs, est l’un des premiers points de contact entre l’environnement extérieur et l’intérieur de notre corps et, à ce titre, est une porte d’entrée probable pour les agents pathogènes. Ceux-ci peuvent être directement inhalés ou déposés (par exemple par les mains) à l’avant du nez, où ils se frayent un chemin à travers les voies respiratoires.

La manière dont les voies respiratoires se protègent de cette attaque est depuis longtemps mal comprise, mais des recherches menées en 2018 par le Dr Benjamin Bleier de la Massachusetts Eye and Ear Infirmary et le professeur Mansoor Amiji de la Northeastern University de Boston ont montré la présence d’une réponse immunitaire innée qui se déclenche après l’inhalation de la bactérie : plus précisément, les chercheurs ont découvert que les cellules situées à l’avant du nez détectent la présence de ces micro-organismes, libérant des milliards de minuscules sacs remplis de liquide dans le mucus, appelés vésicules extracellulaires (ou EV, également appelées sous forme d’exosomes) qui entourent et attaquent les micro-organismes. L’étude de 2018 a également montré que, via le mucus, ces vésicules extracellulaires transportent des protéines antibactériennes protectrices de l’avant du nez vers l’arrière le long des voies respiratoires, aidant les autres cellules à se protéger des bactéries.

Dans la nouvelle étude publiée dans le Journal d’allergie et d’immunologie cliniqueBleier et Amiji, dirigés par le premier auteur Di Huang, chercheur au Massachusetts Eye and Ear Infirmary et à la Northeastern University, ont voulu déterminer si cette même réponse immunitaire était également déclenchée par des virus inhalés par le nez, qui sont à l’origine de certains des les infections courantes des voies respiratoires supérieures, et vérifier l’efficacité de ce mécanisme de protection dans des conditions variables.

Le mécanisme de défense contre les virus

Pour l’enquête, les chercheurs ont évalué la réponse d’échantillons de tissus nasaux et de cellules de patients opérés et de volontaires sains à trois virus différents – un coronavirus et deux rhinovirus qui causent le rhume – notant que chaque virus déclenchait la libération de vésicules extracellulaires à partir des cellules nasales. , tout en utilisant une voie de signalisation différente de celle utilisée pour combattre les bactéries. Les chercheurs ont également découvert un mécanisme qui joue dans la réponse contre les virus : lors de leur libération, les vésicules agissent comme un leurre, transportant certains récepteurs auxquels les virus se lient, réduisant ainsi les chances que les mêmes virus se lient et infectent les cellules du nez. .

Le mécanisme de défense virale dans la cavité nasale et le rôle des températures plus froides / Journal of Allergy and Clinical Immunology

Les chercheurs ont ensuite testé le rôle potentiel de la température dans le déclenchement de la réponse protectrice, particulièrement pertinente dans l’immunité nasale, étant donné que la température à l’intérieur du nez dépend fortement de la température de l’air extérieur qui est inhalé. Ce test a révélé que l’exposition à des températures plus froides réduisait la quantité de vésicules extracellulaires sécrétées par les cellules nasales, la divisant presque par deux (-42%), et la présence de récepteurs dans les vésicules était également altérée.

« Combinés, ces résultats fournissent une explication mécaniste de la variation saisonnière des infections des voies respiratoires supérieuresa déclaré le Dr Huang qui, avec ses collègues, prévoit de mener d’autres études pour reproduire les résultats avec d’autres agents pathogènes. Grâce à ces découvertes, les chercheurs pourront également vérifier la faisabilité de nouvelles thérapies pharmacologiques capables d’induire ou de renforcer la réponse immunitaire du nez, par exemple en développant des sprays nasaux capables d’augmenter le nombre de vésicules extracellulaires ou les récepteurs présents en leur sein. .

« Nous avons découvert un nouveau mécanisme immunitaire à l’intérieur du nez, qui est constamment bombardé, et montré ce qui compromet cette protection – a ajouté le Dr Amiji – . Par conséquent, nous nous demandons maintenant comment exploiter ce phénomène naturel et recréer un mécanisme défensif qui renforce cette protection, en particulier pendant les mois les plus froids.”.