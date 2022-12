Même avec le succès d’Artemis 1, aller sur la Lune risque d’être retardé

Le survol de la mission Artemis 1 sur la Lune a été un succès, et si tout se passe bien, le vaisseau spatial Orion tombera dans les eaux au large de la Californie ce week-end. Lancée le 16 novembre, la mission est la première d’au moins deux autres déjà prévues dans les années à venir. Artemis 2 devrait avoir lieu dans 20 mois en 2024 et sera une mission de survol habité vers la Lune. Artemis 3 sera chargé d’emmener l’homme, et cette fois aussi une femme, à la surface du satellite plus de 50 ans après la dernière fois où nous y étions.

Mais le calendrier de lancement des missions spatiales n’est pas si précis. De la même manière qu’Artemis 1 était prévu pour 2020, les missions 2 et 3 pourraient également être retardées. L’un des problèmes qui pourraient y contribuer sont les décisions prises en 2014. À l’époque, la NASA avait décidé d’économiser 100 millions de dollars et Orion et la fusée Space Launch System (SLS) étaient encore destinées à une autre mission.

À l’origine, le vaisseau spatial Orion serait lancé par le modèle « original » de la fusée SLS, connue sous le nom de bloc 1. Et dans la mission qui lui a succédé, ils mettraient à jour l’étage supérieur de la fusée, ce qui le rendrait plus grand et plus puissant, il est devenu connu sous le nom de Bloc 1B.

Le nouveau modèle de fusée nécessiterait des modifications de la rampe de lancement, ce qui prendrait environ trois ans après le lancement de la première mission. En raison de pressions extérieures et de la décision du Congrès concernant le temps entre les deux missions, il était nécessaire de construire une autre base.

La décision a été prise pour qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre les trois années de changements de la première plate-forme. Mais la construction de la nouvelle version a été retardée pendant des années et ne sera probablement prête qu’en 2026. Ainsi, la NASA a décidé d’utiliser le bloc 1 pour lancer les trois premières missions et le nouveau modèle pour les prochaines phases d’Artemis.

Lire la suite:

Orion pourrait retarder les prochaines missions Artemis

Sans avoir à attendre que la nouvelle rampe de lancement soit prête, les prochaines missions risquent encore d’être retardées. Un autre facteur qui pourrait entraîner le retard d’Artemis 2 et 3 est le vaisseau spatial Orion. L’idée initiale serait d’utiliser plus de 20 équipements, appelés boîtiers avioniques, de la mission 1 sur Artemis 2, mais il faudrait au moins 2 ans pour qu’ils subissent une recertification matérielle. Après cela, ils doivent encore être méticuleusement installés, ce qui prendrait encore plus de temps.

Pour contourner ce problème, la NASA a décidé de modifier le flux de production des boîtiers avioniques.Ceux qui sont en production et qui seraient utilisés dans Artemis 3, ont été transférés en mission 2, et ceux récupérés sur Artemis 1 seront utilisés en 3. , certains équipements devront encore être réutilisés dans Artemis 2. Ainsi, le problème du temps nécessaire à la recertification du matériel persiste.

Même si tout indique que la prochaine mission ne sera pas lancée avant début 2025, la NASA reste ferme en disant qu’Artemis 2 aura lieu en 2024. « Je dirais que nous ferons de notre mieux pour y arriver. Nous avons du matériel que nous devons retirer, puis nous devons évaluer où nous en sommes dans le flux et dans le calendrier. Il nous reste beaucoup de travail. » Howard Hu, responsable du programme Orion, a déclaré Ars Technica. Cependant, le lancement d’Artemis 3 en 2025 reste totalement irréaliste, faute de temps.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !