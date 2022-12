L’ONU lance un avertissement dangereux sur l’avenir de l’utilisation du plastique

Des scientifiques, des écologistes et des représentants du gouvernement se réunissent en Uruguay pour négocier un traité environnemental des Nations Unies (ONU) sur les plastiques. Les négociations en sont encore à leurs débuts et on estime qu’elles ne seront conclues qu’en 2024. Cependant, il est possible d’avoir un petit aperçu de ce qui est en débat.

Les principaux arguments de négociation à la table sont l’élimination et le remplacement des additifs plastiques inutiles et dangereux, la conception de produits en plastique à réutiliser et à recycler, la garantie que les produits sont réutilisés et recyclés et la gestion de la pollution plastique d’une manière respectueuse de l’environnement.

La conférence se déroule dans la ville uruguayenne de Punta del Este et compte des représentants d’environ 150 pays. La réunion a duré jusqu’à vendredi (02) et les négociations du traité comprendront quatre autres conférences organisées par le Comité de négociation intergouvernemental (INC). Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sera chargé de convoquer la conférence diplomatique pour adopter les mesures décidées lors des conférences de l’INC.

Lire la suite:

Le traité des Nations Unies sur le plastique se dévoile

La décision de tenir cette première conférence est intervenue après que 175 pays ont adopté une résolution sur la pollution plastique. L’humanité produit environ un billion de kilogrammes de plastique par an, et d’ici 2045, ce nombre doublera encore. De tous les plastiques jamais produits à ce jour, seuls 9 % ont été recyclés. Le reste a probablement été envoyé dans des décharges ou brûlé, et les pays développés ont tendance à envoyer leurs déchets dans les pays sous-développés. Les ordures y sont brûlées à l’air libre, émettant de grandes quantités de carbone dans l’atmosphère.

Une bonne solution à aborder lors de la conférence serait d’arrêter la production du matériau, mais selon la plasturgiste de l’Université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, Deonie Allen, cela n’arrivera pas. « Nous n’aurons pas un monde sans plastique – cela n’arrivera pas dans un avenir prévisible. Cependant, comme nous l’utilisons actuellement, c’est un choix que nous pouvons faire aujourd’hui. dit-elle en réponse à filaire🇧🇷

Réduire la production suffirait à rendre le recyclage viable. À l’heure actuelle, il est moins cher de produire du plastique à partir de combustibles fossiles qu’à partir du recyclage. « La réduction de la production de nouveaux plastiques devrait également augmenter le prix et la demande de plastique recyclé, pour que le recyclage devienne vraiment économique » a déclaré Melanie Bergmann, chercheuse qui a écrit un article sur le sujet et participé à la conférence.

