Lumière « étrange » détectée par une sonde dans le système solaire

La sonde New Horizons a capté une lumière très faible, après avoir dépassé Pluton, qui brillait dans l’espace, parmi les étoiles. Cette lumière est connue sous le nom de « fond optique cosmique » et est la faible luminescence de toutes les sources lumineuses en dehors de la Voie lactée.

Ce qui a attiré l’attention des astronomes qui ont observé les images captées par la sonde, c’est la quantité de lumière observée : elle était le double de celle attendue. Dans un nouvel article, des scientifiques ont tenté d’expliquer cet excès de lumière. Apparemment, il existe un sous-produit d’une interaction autrement indétectable de la matière noire.

L’astrophysicien José Luis Bernal, de l’Université Johns Hopkins, chef de file de la recherche, a déclaré que l’explication de ce phénomène « pourrait répondre à l’une des plus anciennes inconnues de la cosmologie : la nature de la matière noire ». En savoir plus sur la matière noire est l’un des plus grands objectifs des astronomes et la sonde New Horizons peut aider dans cette entreprise. Pour l’instant, on sait seulement qu’elle existe et qu’environ 80% de la matière de l’Univers est de la matière noire.

L’un des candidats pour expliquer la matière noire est l’axion, qui appartient à une classe hypothétique de particules qui a été conceptualisée pour la première fois en 1970. Les chercheurs pensent que les axions, dans une gamme de masse spécifique, doivent également se comporter exactement comme la matière noire. L’une des façons de les détecter peut être à travers les photons qui se désintègrent en présence d’un fort champ magnétique et peuvent être vus par le vaisseau spatial New Horizons. Plusieurs expériences recherchent des sources de ces photons dans l’espace. La difficulté est de les séparer de toutes les autres sources lumineuses de l’Univers, et c’est là qu’intervient le fond optique cosmique.

Image : Matière noire. Crédits : Valery Brozhinsky/

Une sonde spatiale peut aider à comprendre la matière noire

Le fond lui-même est très difficile à détecter car il est faible. Cependant, le Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) du vaisseau spatial New Horizons peut être le meilleur outil pour rechercher ces photons, car il est beaucoup plus sensible que les instruments connectés aux sondes Voyager, les plus éloignées qui ont été lancées. Pour l’instant, les scientifiques considèrent que l’excès de lumière détecté par New Horizons est le produit attribué aux étoiles et aux galaxies que nous ne pouvons pas voir. Sur la base des seules données actuelles, il est encore impossible de dire quelle est la bonne explication du phénomène, d’autres investigations doivent être menées.

