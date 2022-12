Ramenons des échantillons de Mars sur Terre ; regarde comment

La NASA a montré comment les échantillons de Mars seront collectés dans une vidéo récente. La récupération des données recueillies sur la planète rouge sera effectuée par une équipe d’engins spatiaux de la NASA et de l’Agence spatiale européenne. La mission Mars Sample Return (MSR) est sans précédent et les échantillons collectés devraient atteindre la Terre en 2023.

La mission transmettra des échantillons collectés sur Mars par le rover Perseverance de la NASA. Il a la taille d’une voiture et pèse environ 1000 kg. Il est équipé d’un bras robotisé, d’une perceuse, de caméras et d’instruments scientifiques. Le robot en plus d’explorer Mars recherche également des signes de vie. Il a été lancé par la mission Mars 2020 et est arrivé sur la planète en février 2021.

La mission MARS

La mission qui amènera les échantillons sur Terre est complexe et la vidéo d’une minute et quarante-six secondes montre en détail ce qui devrait être fait. Cela commence par un vaisseau spatial à coque aérodynamique se dirigeant vers Mars. Le rover s’approche du module d’atterrissage où il place les échantillons à bord de l’équipement.

Lors de la collecte des échantillons, le module lancera une fusée en orbite autour de Mars. Il comporte deux étages, le second étant l’orbiteur MSR de l’ESA. Il sera chargé d’amener les collections sur Terre.

La vidéo, cependant, ne montrait pas les deux hélicoptères ingénieux qui pourraient être utilisés au cas où le rover ne pourrait pas atteindre le module. Ils s’appuient sur des bras robotiques et ont encore besoin de l’approbation de la NASA.

La mission devrait être lancée en 2028 et arriver sur Mars en 2031.

