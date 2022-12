La vitesse de transmission des données entre l’espace et la Terre atteint un niveau effrayant

Des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé un petit satellite, qui a établi un nouveau record de transmission de données entre un satellite et la Terre. Le système TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) utilisait un laser pour transmettre de grandes quantités de données jusqu’à 100 gigabits par seconde (Gbps).

Une vitesse de transmission de données élevée, bien supérieure à la plupart des connexions actuellement réalisées entre le ciel et le sol. Starlink, par exemple, offre jusqu’à 500 Mbps pour les clients Premium. Sur la Station spatiale internationale (ISS), la transmission de données atteint environ 600 Mbps. Compte tenu de ces exemples, le système TBIRD est jusqu’à 200 fois plus rapide.

La différence entre TBIRD et les autres satellites réside dans le mode de communication. Alors que la plupart des satellites communiquent avec les stations au sol via des ondes radio, TBIRD utilise la lumière laser, capable de transporter jusqu’à 1 000 fois plus de données à chaque transmission. De plus, l’ensemble du système est conçu pour surmonter les obstacles pouvant entraîner une perte de données.

L’équipe a développé une nouvelle version de ce qu’on appelle le protocole ARQ (Automatic Repeat Request), qui alerte l’expéditeur de paquets de données spécifiques, puis le satellite renvoie ces mêmes données.

Image : Le satellite TBIRD contient un modem optique haut débit (en haut), une unité de stockage (à gauche) et un amplificateur optique. Crédits : Laboratoire Lincoln

Réduire l’inefficacité pour garantir des performances élevées du satellite

Ce que les utilisateurs doivent éviter, c’est l’inefficacité, c’est-à-dire perdre la majeure partie de leur temps de connexion à envoyer des données répétées au lieu de nouvelles données. Selon Curt Schieler, ingénieur système chez TBIRD, cette situation interfère avec le débit. Pour assurer l’alignement, TBIRD dispose d’un système de signalisation d’erreur personnalisé qui ajuste l’ensemble du satellite lui-même pour pointer précisément vers le récepteur.

Après avoir rempli son objectif, l’équipe veut maintenant doubler la transmission. Le responsable du programme, Jade Wang, a déclaré avoir l’intention d’augmenter les débits à « 200 gigabits par seconde, permettant la liaison descendante de plus de 2 téraoctets de données – l’équivalent de 1 000 films haute définition – en un seul passage de cinq minutes sur une station terrestre ». , une vitesse extraordinaire.

