Découverte d’une chapelle macabre dans l’abbaye de Westminster, en Angleterre

L’un des édifices les plus célèbres au monde, l’abbaye de Westminster, qui a eu une grande importance pour la royauté d’Angleterre et de Grande-Bretagne pendant près d’un millénaire, a fait l’objet d’une étude qui a mis en évidence un curieux changement dans sa structure. Apparemment, une chapelle macabre dédiée au culte royal de Saint Erasme de Formia a disparu.

On pense que le bâtiment de culte a été démoli en 1502, il y a donc peu de signes de son existence. Archiviste de l’abbaye Matthew Payne et membre du comité consultatif sur les textiles de l’abbaye de Westminster, John Goodall, le site a été utilisé par la « reine blanche » d’Angleterre, Elizabeth Woodville, épouse d’Edouard IV, pour organiser des offices.

Saint Erasme, également connu sous le nom de Saint Elmo, était un évêque qui a vécu au 3ème siècle après JC Après être entré en conflit avec les autorités, il aurait été torturé, emprisonné, torturé à nouveau, brûlé vif (auquel, selon les légendes, il aurait survécu) , piégé et torturé à nouveau et finalement tué en ayant ses entrailles enroulées lentement autour d’un nœud coulant. Par conséquent, il est considéré comme le patron des marins, des enfants et des personnes souffrant d’inconfort abdominal.

Parmi les preuves trouvées à l’appui de l’étude sur l’existence et la démolition de la chapelle, il y a un document du centenaire récemment redécouvert sous la forme d’une subvention royale, faite par Édouard IV lui-même, et un cadre en albâtre qui faisait autrefois partie d’un paravent ornemental connu sous le nom de refaire. Payne souligne qu’apparemment, « la reine blanche souhaitait y adorer et semble également y être enterrée ». « La construction, le but et le destin de la chapelle de São Erasmo méritent donc plus de reconnaissance », a souligné l’archiviste.

Image : Statue de Saint Erasme dans l’actuelle Chapelle Notre-Dame, avec l’instrument de sa mort. Crédits : Payne & Goodall, J. Br. Archéol. Associé, 2022

Les raisons de la démolition de la chapelle sont encore inconnues.

Dans les années 1470, la dévotion de la famille royale à saint Érasme était forte, « mais la dédicace à Westminster était d’une importance particulière, car l’abbaye était l’une des deux seules maisons religieuses d’Angleterre à posséder une relique du saint », écrivent les chercheurs. . De plus, selon le moine historien John Flete, une dent de saint Erasme figurait parmi les reliques prétendument données à l’abbaye par le roi Offa.

Aujourd’hui, le cadre en albâtre est tout ce que les visiteurs de Westminster peuvent voir de la chapelle. Les historiens pensent que le cadre était probablement le support d’un tableau du martyre de saint Erasme, qui était accroché derrière l’autel de la chapelle. Cependant, une enquête plus approfondie est nécessaire pour comprendre le rôle des objets et de la chapelle dans l’histoire de l’Angleterre et de la Grande-Bretagne.

