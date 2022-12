Les taikonautes reviennent sur Terre après une mission de six mois dans la station spatiale chinoise

Après avoir travaillé pendant six mois pour achever la construction de la station Tiangong, symbole de l’ambitieux programme spatial chinois, les trois astronautes de la mission Shenzhou-14 sont revenus sur Terre dimanche (4).

Les trois membres d’équipage de la mission Shenzhou-14 lorsqu’ils ont été présentés lors d’une cérémonie tenue au centre de lancement de satellites de Jiuquan, peu avant le lancement. Chen Don, Liu Yang et Cai Xuzhe ont travaillé à la station Tiangong pendant environ six mois, revenant sur Terre ce dimanche (4). Image : Xinhua/Li Gang

Selon la chaîne de télévision publique CCTV+, la capsule transportant le commandant Chen Dong et les soi-disant taïkonautes (désignation locale) Liu Yang et Cai Xuzhe a atterri dans le désert de Gobi, dans le nord du pays asiatique, vers 17h10 (heure de Brasilia). . ).

Le trio s’est chevauché pendant près de cinq jours avec trois collègues de la mission Shenzhou-15, arrivés au laboratoire orbital mercredi (30), également pour un séjour d’environ 180 jours. C’était la première fois que la Chine avait six astronautes dans l’espace en même temps, avec la station de Tiangong à pleine capacité.

Des professionnels de la santé accueillent l’équipage de Shenzhou-14 après son atterrissage sur Terre. Image : Xinhua/Li Gang

Environ 40 minutes après l’atterrissage, ils ont été retirés de la capsule par des professionnels de la santé pour être examinés. Tout le monde souriait et semblait être en bons termes, saluant joyeusement les travailleurs du site d’atterrissage.

« Je suis très chanceux d’avoir été témoin de l’achèvement de la structure de base de la station spatiale chinoise après six mois chargés et enrichissants dans l’espace », a déclaré Chen, qui a été le premier à sortir du vaisseau spatial.

Les membres d’équipage des missions Shenzhou-14 et Shenzhou-15 ont partagé le même espace à la station de Tiangong, la première fois que le laboratoire orbital était rempli à pleine capacité. Source : Guo Zhongzheng/Xinhua

Pendant leur séjour à Tiangong, Chen, Liu et Cai ont supervisé cinq amarrages de cargos dans le laboratoire orbital, dont celui transportant le dernier des trois modules de la station. De plus, ils ont effectué trois sorties dans l’espace, diffusé une conférence scientifique en direct depuis la station et mené une série d’expériences.

En 2003, la Chine est devenue la troisième nation à lancer seule des astronautes en orbite, après l’ex-Union soviétique et les États-Unis.

Comme indiqué sur le site physiquele pays a également à son programme des missions sans pilote vers la Lune : son rover Yutu 2 a été le premier à explorer la face cachée méconnue de notre satellite naturel, et sa sonde Chang’e 5 a renvoyé des roches lunaires sur Terre en décembre 2020 pour la première fois depuis les années 1970.

Les autorités envisagent une éventuelle mission habitée sur la Lune, bien qu’aucun calendrier n’ait encore été officialisé.

