L’eau est l’un des éléments que les astronomes recherchent constamment dans les objets spatiaux, car l’eau est un élément essentiel au développement de la vie telle qu’elle est connue. Avec l’avancement du projet Artemis, certaines preuves allant dans ce sens pourraient émerger, comme : y a-t-il de l’eau sur la Lune ?

Y a-t-il de l’eau sur la lune ?

Heureusement, les chercheurs ont déjà une réponse à cette question. Oui, il y a de l’eau sur toute la surface de la Lune, principalement sous forme de glace. Dans certains points du satellite naturel de la Terre, il y a plus de points avec de l’eau que d’autres.

Les scientifiques pensent que les zones sombres de la Lune, c’est-à-dire celles qui ne reçoivent pas la lumière du soleil et sont donc extrêmement froides, ont plus de glace que les autres. L’eau est probablement mélangée à du sol lunaire, enfoui profondément sous la surface.

Les zones lunaires qui rencontrent le plus fréquemment les rayons solaires connaissent des changements de température extrêmes de 300 °C, ce qui rend difficile la survie du solvant universel, même dans des conditions totalement différentes de celles rencontrées sur Terre.

Image : Illustration 3D d’un cratère sur la Lune. Crédits : Whitelion61/

Potentialités de découverte et d’utilisation de l’eau lunaire

Selon la NASA, lorsque le sol de la Lune reçoit la lumière du soleil est étudié, les scientifiques observent qu’il y a 100 fois moins d’eau que le désert du Sahara, et que ses molécules sont dispersées parmi les autres éléments à la surface du sol. Il y a donc de l’eau sur la lune, oui.

Malgré cette condition, on espère que les futurs astronautes pourront extraire cette eau et l’utiliser pour produire de l’eau potable, de l’oxygène respirable ou du carburant de fusée. Parvenir à transformer et tirer parti de ce composant sera un point critique dans l’exploration humaine de l’espace lointain, car il allongera le temps d’expédition des astronautes.

