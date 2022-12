Artemis 1 : la Nasa diffuse en direct la manœuvre cruciale de retour sur Terre de la capsule Orion

Ce lundi (5), à 13h43 (toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia), la capsule Orion effectuera une manœuvre cruciale sur l’orbite de la Lune pour revenir sur Terre, mettant fin à la mission jusqu’ici réussie Artemis de la NASA 1.

Selon l’agence, qui diffusera l’événement en temps réel sur un Direct qui a commencé à 11 heures, le vaisseau spatial sans pilote effectuera une combustion du moteur de 207 secondes – la plus longue de la mission Artemis 1 – à seulement 128 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.

Lorsque la capsule Orion a atteint sa distance maximale de la Terre, à 432 210 km de notre planète, le vaisseau spatial a atteint plus loin que tout autre véhicule spatial construit pour transporter des humains ne l’a jamais été. Image : NASA

D’après le site espace.com, la manœuvre de « survol de retour motorisé » tirera parti de l’attraction gravitationnelle de notre satellite naturel pour mettre Orion sur la bonne voie pour atteindre la Terre dimanche (11). Ce jour-là, la capsule entrera dans l’atmosphère terrestre à environ 40 000 km/h, favorisant un test de résistance critique de son bouclier thermique.

En effet, la structure connaîtra des températures d’environ 2 800 degrés Celsius, soit la moitié de la chaleur de surface du Soleil. Si tout se passe comme prévu, la capsule déploiera ses parachutes pour plonger dans l’océan Pacifique au large de la Californie, concluant la célèbre mission Artemis 1.

Le prochain test majeur du vaisseau spatial sera le vol Artemis 2, qui représentera la première fois qu’Orion volera avec un équipage à bord. A cette occasion, le même itinéraire que le vol sans pilote actuel sera effectué.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule atterrira enfin au pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à fouler le sol lunaire, plus d’un demi-siècle. siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo.

