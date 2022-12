Hubble capture les « feux d’artifice » lancés par la mort violente de Star

Une image vraiment spectaculaire publiée par la NASA montre les restes d’une supernova (une puissante explosion déclenchée par la mort d’une étoile massive) capturée par le télescope spatial Hubble.

Situés dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, les débris forment des filaments complexes orange et bleu qui ressemblent à des feux d’artifice.

Les filaments de gaz colorés qui brillent en orange et bleu sur cette image sont les restes d’une supernova qui a explosé lorsqu’une étoile massive a atteint la fin de sa vie dans le Grand Nuage de Magellan. Crédits : ESA/Hubble & NASA, S. Kulkarni, Y. Chu

Appelé DEM L-19 ou (LMC N49), le vestige stellaire se trouve à environ 160 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Dorado dans l’hémisphère céleste sud, et représente le vestige de supernova le plus brillant au sein du Grand Nuage de Magellan, selon ce que les scientifiques de Hubble ont rapporté dans un communiqué.

Même selon eux, ces bandes de matière extrêmement fines laissées par la supernova finiront par devenir les éléments constitutifs de la prochaine génération d’étoiles dans cette galaxie.

D’un diamètre de 75 années-lumière, ce nuage de matière brillant cache une étoile à neutrons en rotation rapide créée lorsque le noyau de l’étoile massive qui explose s’est effondré sous la très forte pression interne de sa propre gravité.

Bien que la masse de l’étoile à neutrons soit à peu près la même que celle du Soleil, elle est beaucoup plus condensée. « Il est si dense, en fait, qu’une cuillère à café du matériau à l’intérieur de l’étoile à neutrons pèserait quatre milliards de tonnes », expliquent les scientifiques, révélant que l’objet stellaire ultradense tourne une fois toutes les huit secondes et que son champ magnétique est d’environ un un quadrillion de fois plus puissant que la magnétosphère terrestre.

Cette étoile à neutrons a été découverte en 1979 lorsqu’elle a émis une explosion spectaculaire de rayons gamma de haute énergie. Depuis lors, plusieurs autres sursauts gamma ont été émis, le classant comme un « répéteur lisse de rayons gamma » – ou pulsar.

La nouvelle image a été créée à partir des données de deux enquêtes DEM L-9 distinctes, dont l’une concernait le retraité Caméra planétaire à champ large 2 de Hubble.

D’après le site espace.com, cette enquête a deux objectifs. Le principal est d’étudier comment les restes de supernova interagissent avec le milieu interstellaire – la poussière ténue entre les étoiles – dans le Grand Nuage de Magellan. En particulier, l’équipe veut savoir comment de petits nuages ​​de gaz et de poussière font évoluer le reste de la supernova et modifient sa structure. Le deuxième objectif de l’étude est d’étudier le répéteur de rayons gamma caché à l’intérieur du nuage.

