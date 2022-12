James Webb prend une superbe capture de la lune Titan de Saturne

Le télescope spatial James Webb (JWST) a observé les nuages ​​de Titan, la plus grande lune de Saturne, pour étudier l’atmosphère du satellite, dans le but de cartographier la répartition de la brume et d’identifier de nouveaux gaz, entre autres points. Titan regorge de fonctionnalités intéressantes car il partage des similitudes avec la Terre. Il est fait de glace d’eau, de rivières et de mers remplies de méthane liquide et d’autres hydrocarbures. De plus, son atmosphère est épaisse et brumeuse, parsemée de nuages ​​de méthane.

Selon un communiqué de la NASA, les scientifiques impliqués dans les observations de la lune ont été ravis et enchantés par les images obtenues. « A première vue, c’est tout simplement extraordinaire », écrit Sébastien Rodriguez, astronome à l’Université Paris Cité. Ce qui a encore plus surpris les chercheurs, c’est le fait que deux nuages ​​​​ont été vus sur Titan, l’un d’eux situé au-dessus de Kraken Mare, la plus grande des mers sur cette lune.

Sur la base de l’observation, les scientifiques ont pris contact avec l’observatoire Keck, à Hawaï, pour découvrir plus d’informations sur les nuages. L’observatoire, quant à lui, a pu obtenir des observations de Titan deux jours seulement après JWST.

Les chercheurs n’ont pas encore fini d’exploiter les observations, mais pour l’instant, ils ont identifié les nuages ​​dans les images prises par la caméra infrarouge proche (NIRCam) de JWST, qui permet de séparer la basse atmosphère de la lune. Le spectrographe proche infrarouge de l’observatoire (NIRSpec) a également été utilisé pour cette observation. Les spectres collectés devraient aider les scientifiques à cartographier les composés présents dans la basse atmosphère, y compris un étrange point lumineux au-dessus du pôle sud de la lune.

Image : la lune de Saturne, Titan. Tristan3D/

Une nouvelle observation JWST est prévue pour la mi-juin 2023. Cette procédure permettra d’affiner la compréhension des scientifiques des produits chimiques dans l’étrange atmosphère brumeuse de la lune. De plus, la NASA travaille sur une nouvelle mission, appelée Dragonfly. C’est un drone conçu pour voler dans le ciel brumeux de Titan, permettant aux scientifiques d’étudier la lune sous plusieurs angles.

