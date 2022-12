Un scientifique propose de créer une forêt à l’intérieur d’un dôme sur Mars

Le docteur Paul Smith, de l’université de Bristol, en Angleterre, propose la création d’une forêt sur Mars. Comme ceux que nous avons ici sur Terre, il serait créé à l’intérieur d’une « bulle » – ou bien, dôme – dûment développée pour « terraformer » une région de la planète rouge.

Dans un nouvel article publié par ses soins, l’entreprise est décrite, compte tenu de toutes les différences qui existent entre les deux stars. Mars est plus froide, plus sèche et a une atmosphère très différente de celle de la Terre, par exemple.

Mais la création prend également en compte la possibilité qu’il existe de grands réservoirs de glace sous la surface martienne. Sur Mars, on a également observé que le régolithe était riche en certains éléments nécessaires à l’agriculture terrestre. Surtout, en phosphore.

Avantages naturels d’une forêt

Smith rappelle dans son article que l’utilisation d’un dôme reviendrait à ce que la forêt sur Mars soit comme une oasis – puisque l’objectif ne serait même pas de « terraformer la planète entière ». Un tel environnement offrirait, par exemple, des avantages émotionnels et pratiques pour les Terriens lors d’une excursion martienne.

« Il servirait de réserve naturelle extraterrestre (ETNR), de refuge psychologique et de jardin botanique utilitaire », écrit Smith, spécialisé en botanique et en écologie. En ce sens, dans la forêt, les colons auraient accès à des vitamines, des arômes, des parfums, des médicaments et bien d’autres particularités existant sur Terre.

Image : Dessin conceptuel d’une « bulle forestière »/CP McKay

La proposition de Smith détaille davantage les défis sur Mars tels que la température, les saisons, le rayonnement, le climat, la gravité et la lumière solaire disponible. Tous notés pour les options de types de plantes pour la plantation, l’introduction de microbes dans le sol, les champignons et les invertébrés tels que les vers de terre et les araignées.

Les vertébrés non humains tels que les oiseaux, les poissons et les ratons laveurs ne figurent pas sur la liste. L’ingénieur aborde les considérations éthiques de forcer les animaux dans un habitat extraterrestre où ils peuvent ne pas être en mesure d’agir sur leurs comportements naturels.

Selon l’auteur de l’article, la forêt sur Mars a plus un profil d’expérience de pensée – d’importance pour le moment actuel sur Terre. Y compris compte tenu de la croissance de la population humaine sur la planète, qui exerce une pression sur la nature à mesure que les gens s’étendent et occupent la terre pour vivre, cultiver et extraire des ressources.

