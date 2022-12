Elon Musk franchit une nouvelle étape importante dans sa conquête spatiale

SpaceX, la société d’Elon Musk, a été autorisée par la Federal Communications Commission (FCC) américaine, ce jeudi (1), à envoyer jusqu’à 7 500 satellites en orbite terrestre basse. Starlink, un service Internet par satellite fourni par SpaceX, compte déjà plus de 3 500 appareils faisant le tour de la Terre.

La société, qui compte des dizaines de milliers de clients aux États-Unis seulement, facture environ 599 $ pour un terminal et 110 $ par mois pour une connexion haut débit. Les Brésiliens qui souhaitent louer les services Starlink peuvent également, Apparence numérique déjà fait un article dans lequel il explique comment l’obtenir.

En 2018, la FCC avait déjà approuvé les projets de la société de lancer jusqu’à 4 425 satellites de première génération. Cependant, l’ambitieux SpaceX s’efforce d’obtenir l’autorisation d’exploiter un réseau d’environ 29 988 satellites, connus sous le nom de « seconde génération » ou « Gen2 ».]

SpaceX d’Elon Musk va étendre sa flotte de satellites

Selon Reuters, la FCC a déclaré que « notre action permettra à SpaceX de commencer le déploiement du Gen2 Starlink, qui apportera le haut débit par satellite de nouvelle génération aux Américains à travers le pays ». Par ailleurs, l’agence a également déclaré qu’elle « permettra un service mondial à large bande par satellite, contribuant à réduire le manque d’accès à Internet à l’échelle mondiale ».

Image : Satellite Starlink, associé à SpaceX, en orbite terrestre. Crédits : Aleksandr Kukharskiy/

Un autre point souligné par la FCC était que sa décision, concernant le lancement des satellites SpaceX, « protégera les autres opérateurs de satellites et au sol des interférences et maintiendra un environnement spatial sûr », protégeant « le spectre et les ressources orbitales pour une utilisation future ».

