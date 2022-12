La plus grande galaxie jamais observée découverte dans un gigantesque amas

Les scientifiques ont découvert la plus grande galaxie jamais observée. Alcyoneus est à 3 milliards d’années-lumière de la Terre et mesure 5 mégaparsecs. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un gigantesque amas d’étoiles de 16,3 millions d’années-lumière de diamètre. À des fins de comparaison, la Voie lactée, où se trouve le Soleil, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Jusque-là, la plus grande galaxie observée était IC 1101 avec une taille estimée à 4 millions d’années-lumière. Ainsi, Alcyoneus est 163 fois plus grand que notre galaxie, et 4 fois plus grand que IC 1101.

La découverte a été publiée dans un article dirigé par l’astronome Martijn Oei en février et récemment mise à jour. Alcyoneus est situé dans la constellation du Lynx et est une radiogalaxie et sa découverte montre à quel point nous en savons peu sur ces géants. Il héberge un trou noir supermassif dans son noyau galactique qui exerce une attraction gravitationnelle sur les étoiles. Il émet également des jets et des lobes colossaux depuis son centre.

lobes de radio et la croissance des galaxies

Tous les matériaux attirés dans un trou noir actif ne se retrouvent pas à l’horizon des événements. Une partie est projetée vers les pôles au lieu des disques d’accrétion. Puis ce matériau est relâché dans l’espace sous forme de jets de plasma à des vitesses relativistes, très proches de la vitesse de la lumière. Ils peuvent parcourir une distance énorme avant de devenir des lobes émetteurs radio. Certaines des galaxies hôtes émettent des lobes gigantesques, comme Alcyoneus, mais les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi cela se produit. Résoudre cela pourrait aider à comprendre pourquoi une radiogalaxie atteint une taille géante.

« De même, s’il existe des environnements particuliers à grande échelle qui sont très propices à la croissance des radiogalaxies géantes, alors les plus grandes radiogalaxies géantes y résideront probablement. » ont expliqué les chercheurs de l’Observatoire de Leiden dans l’article qui a découvert la galaxie géante.

La découverte d’Alcyonée

Dans leur recherche d’environnements propices à la croissance de radiogalaxies géantes, ils ont fini par trouver Alcyoneus. Ils ont utilisé le réseau de radiotélescopes européen Low Frequency ARay (LOFAR). Avec les fréquences collectées, ils ont supprimé les sources radio compactes qui pourraient interférer avec les détections de lobes radio diffus et ont également corrigé la distorsion optique. Grâce à l’analyse des images obtenues par la suite, ils ont pu observer la galaxie.

Lobes radio d’Alcyoneus.

Crédits : Oei et al., Astronomy & Astrophysics, 2022

«Nous avons découvert ce qui est, en projection, la plus grande structure connue faite par une seule galaxie – une radiogalaxie géante avec une longueur projetée appropriée. [de] 4,99 ± 0,04 mégaparsecs. La vraie longueur propre est d’au moins… 5,04 ± 0,05 mégaparsecs », ont expliqué les astronomes.

En essayant de la comprendre, ils ont découvert qu’il s’agit d’une galaxie elliptique, ses étoiles ne bougent pas selon une rotation ordonnée, comme dans les spirales. Il est intégré dans un filament de toile cosmique et représente environ 240 milliards de fois la masse du Soleil. Son trou noir représente à lui seul 400 millions de fois la masse de notre étoile.

Malgré cela, les astronomes ont trouvé leurs caractéristiques assez courantes. « Outre la géométrie, Alcyoneus et son hôte sont étrangement communs : la densité globale de luminosité à basse fréquence, la masse stellaire et la masse du trou noir supermassif sont toutes inférieures, quoique similaires, à celles des radiogalaxies géantes médianes. » Ils ajoutent par ailleurs « Ainsi, les galaxies très massives ou les trous noirs centraux ne sont pas nécessaires à la croissance de grandes géantes et, si l’état observé est représentatif de la source tout au long de sa durée de vie, une puissance radio élevée ne l’est pas non plus. »

Ils croient que sa taille sans précédent pourrait être liée à l’endroit où il se trouve. Une région moins dense de l’espace peut favoriser l’expansion de la galaxie. Une autre solution est que la toile cosmique dans laquelle elle est intégrée joue un rôle important dans sa croissance. Quelle qu’en soit la raison, les astronomes pensent qu’il va encore grossir.

