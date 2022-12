Une comète entre en éruption dans le système solaire et libère 1 million de tonnes de débris

Un événement très curieux s’est produit dans le système solaire : une étrange comète volcanique a violemment éclaté et a craché plus d’un million de tonnes de gaz, de glace et des « blocs de construction potentiels de la vie ». Connue sous le nom de 29P/Schwassmann-Wachmann, la comète mesure environ 60 kilomètres de diamètre et met près de 15 ans pour orbiter autour du Soleil.

Les chercheurs pensent qu’il s’agit de la comète la plus « volcaniquement » active du système solaire. De plus, il fait partie des 100 comètes, appelées « centaures », qui ont été éjectées de la ceinture de Kuiper, située dans le système solaire externe.

C’est un astronome amateur du nom de Patrick Wiggins qui a remarqué le changement radical de la luminosité de la comète. D’autres observateurs ont également remarqué ce pic de luminosité et l’ont classé comme le résultat d’une énorme éruption volcanique. Selon la British Astronomical Association (BAA), il s’agissait de la deuxième plus grande éruption observée par cette comète au cours des 12 dernières années. Le plus important a eu lieu en septembre 2021.

Cai Stoddard-Jones, candidate au doctorat à l’Université britannique de Cardiff, a déclaré à Live Science qu’une éruption de cette taille est « très rare ». Il a également pointé la difficulté de mesurer et d’expliquer l’ampleur de ce type de phénomène.

Ce type inhabituel d’activité volcanique est connu sous le nom de cryovolcanisme, ou « volcanisme froid ». Au fil du temps, le rayonnement émis par le Soleil peut faire sublimer l’intérieur glacé des comètes, c’est-à-dire passer d’un état solide à un état gazeux, ce qui génère une accumulation de pression sous la croûte. Cette pression provoque la fissuration de l’enveloppe extérieure et le cryomagma, composé principalement de monoxyde de carbone et d’azote gazeux ainsi que de certains solides glacés et d’hydrocarbures liquides, jaillit dans l’espace.

Image : Comète. Crédits : solarseven/123rf..com

Les représentants de la NASA soulignent le potentiel de formation de planètes de ces débris éjectés par les comètes, puisque les éléments qui les composent sont les mêmes que ceux qui, selon les scientifiques, ont donné naissance aux planètes du système solaire.

