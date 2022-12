La Journée nationale de l’astronomie est le thème du Space Look de ce vendredi

Ce vendredi (2), le Brésil célèbre la Journée nationale de l’astronomie, une date officialisée il y a cinq ans, par la loi fédérale nº 13.556 de 2017. Bien avant cela, cependant, cette journée était déjà célébrée de manière informelle, principalement parmi les astronomes amateurs, en référence à l’anniversaire de Dom Pedro II, considéré comme le saint patron de l’astronomie dans notre pays.

Dom Pedro II observant la planète Vénus à travers le télescope de 24 cm à l’Observatoire de Juvisy, en France. Source : Société d’Astronomie de France

Bien que peu de gens le sachent, en plus d’exercer ses fonctions de monarque souverain de l’Empire brésilien, il était astronome amateur à ses heures perdues, entretenant son propre observatoire sur la terrasse du Paço de São Cristóvão, la résidence officielle de l’empereur.

Dans les installations, le souverain recevait souvent des étudiants pour des séances d’observation du ciel, moments qu’il utilisait pour diffuser la science, enseigner les notions de base de l’astronomie et donner des conseils sur le maniement des instruments.

De plus, D. Pedro II assistait toujours aux principaux événements scientifiques et correspondait avec certains des plus grands astronomes de l’époque, comme le français Urbain Le Verrier, découvreur de Neptune, et Nicolas Camille Flammarion, avec qui il était un ami personnel. Tous deux ont été l’un des principaux vulgarisateurs de l’astronomie dans le monde.

L’invitée de Space Look (2) de ce vendredi est l’astronome de l’Observatoire national Josina Nascimento. Image : Archives personnelles

Pour parler un peu plus de l’histoire de cette science, de ses principaux jalons, des étapes les plus avancées, entre autres sujets, l’invitée de ce soir à l’émission Olhar Espacial est l’astronome Josina Nascimento, chercheuse à l’Observatoire national de Rio de Janeiro (ON/ MCTI). Elle expliquera également ce qu’est l’astronomie et comment entrer dans ce domaine fascinant.

Diplômée en physique de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en ingénierie des systèmes et de l’informatique de la même institution. Servante de l’Observatoire National depuis 43 ans, elle est actuellement responsable de la Division de la Communication et de la Vulgarisation des Sciences (DICOP) de l’entité. Il coordonne les projets suivants pour la diffusion et la vulgarisation de l’astronomie à l’échelle nationale : « Olhai pro Céu », « AstroEducadores », « O Céu em sua Casa : Remote Observation » et « LCO : Imagens de Céu Profundo ». Il est également membre du comité d’organisation de l’Olympiade brésilienne d’astronomie et d’astronautique (OBA) et membre du NOC Brasil – Bureau national de divulgation lié à l’Union astronomique internationale (UAI).

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le programme est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram , TwitterLinkedIn et TikTok.

