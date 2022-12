Un nouveau type de cyclone tropical vient d’être découvert

Un article publié cette semaine dans la version en ligne de Journal de la science des systèmes terrestres de l’hémisphère sud décrit la découverte d’un nouveau type de cyclone tropical au large de Sumatra (la sixième plus grande île du monde et la plus grande appartenant entièrement à l’Indonésie).

D’après le site Alerte scientifiquela découverte a été réalisée grâce à un effort des auteurs pour mieux comprendre les contrastes de température océanique dans l’océan Indien.

@Flinders les océanographes identifient une nouvelle classe de cyclones tropicaux atmosphériques près de Sumatra dans le Sth-East Tropical Indian Ocean (SETIO), appelée « SETIO Cyclones ».

Ils ont identifié que des tempêtes uniques et de courte durée se produisent de manière cyclique dans l’océan du sud-est. Ces tempêtes ont tendance à commencer à tourner en hiver et au printemps (dans l’hémisphère sud), lorsque les vents d’ouest équatoriaux rencontrent les vents du nord-ouest.

Les scientifiques connaissent bien le mouvement de grands volumes d’air près des vents d’ouest équatoriaux pendant les mois d’été, plus précisément connu sous le nom d’oscillation estivale boréale intrasaisonnière. La périodicité de ces oscillations, cependant, ne correspondait pas aux schémas des tempêtes, ce qui a motivé les chercheurs à approfondir leurs recherches.

Selon les données atmosphériques quotidiennes, seuls trois événements de refroidissement significatifs se sont produits au large de Sumatra depuis 1988, et ces anomalies semblent faire suite à l’absence d’activité cyclonique.

Selon les chercheurs, les résultats sont très similaires à la force de refroidissement de l’oscillation El Niño-Sud (ENSO), qui se produit dans l’est du Pacifique équatorial.

Vents de surface dans la région de SETIO certains jours pendant le pic convectif des années 2003, 2008 et 2012. L’analyse de ces données a permis d’identifier une classe différente de cyclones tropicaux dans l’océan Indien. Crédits : Kavi A. et Kämpf J. / Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science

Dans l’océan Indien équatorial, la différence des températures de surface de la mer dans les zones tropicales occidentale et orientale est connue sous le nom de dipôle de l’océan Indien (IOD) et semble être étroitement liée à l’activité cyclonique près de Sumatra.

Lors de la formation d’un cyclone de réchauffement de l’eau dans le SETIO (sud-est de l’océan Indien tropical), les vents du nord-ouest s’intensifient, tandis que les vents équatoriaux d’ouest s’affaiblissent.

L’ensemble de l’événement se déroule sur environ 10 jours, et au cours de chaque saison IOD (juillet à septembre), environ cinq tempêtes SETIO se produisent en moyenne, soit une durée cumulée d’environ 50 jours.

« Des changements dramatiques se produisent en quelques années, lorsque les cyclones SETIO ne se développent pas, et les vents environnementaux déclenchent l’apparition d’eau de mer froide sur une large zone, perturbant fortement les vents et les précipitations sur l’océan Indien », explique l’océanographe Jochen Kaempf de Flinders. Université en Australie a déclaré dans un communiqué.

Selon Kaempf, les vents d’ouest circulant autour de Sumatra ont déjà été remarqués par des scientifiques, mais leur origine n’a jamais été comprise. « Cette occurrence fréquente des cyclones SETIO explique leur contrôle sur les vents zonaux équatoriaux moyens dans l’est de l’océan Indien, qui sont autrement presque absents. »

Pendant un cyclone SETIO, les remontées d’eau froide dans le sud-est de l’océan Indien sont supprimées par les vents du nord-ouest – de la même manière que les vents au large des côtes du Pérou contrôlent les remontées La Niña. « Ainsi, les perturbations éoliennes modulent fortement l’intensité de l’upwelling côtier et des anomalies associées. [à temperatura da superfície do mar] dans les deux océans », expliquent les auteurs.

Cependant, l’intensité de l’upwelling équatorial est nettement différente. « Dans l’océan Pacifique, les alizés d’est induisent un upwelling équatorial continu, qui se renforce près des côtes péruviennes », indique l’étude. « En raison de l’effet des cyclones SETIO, les vents équatoriaux dans l’est de l’océan Indien ont tendance à être généralement d’ouest et fonctionnent donc pour supprimer l’upwelling équatorial. »

Les chercheurs pensent qu’une meilleure compréhension des cyclones SETIO est de la plus haute importance. Ces tempêtes influencent le dipôle de l’océan Indien, qui à son tour affecte fortement le temps et les précipitations dans les pays voisins.

Comprendre le comportement des courants atmosphériques et océaniques dans cette partie du monde aidera à améliorer les modèles climatiques locaux, permettant aux experts de mieux prédire où va le réchauffement climatique rapide et comment nous pouvons nous préparer plus efficacement aux futures catastrophes.

