Des météorites révèlent comment elles ont amené de l’eau extraterrestre sur Terre

Un article récemment publié dans la revue Météorites et science planétaire décrit une étude qui a combiné deux techniques d’imagerie pour analyser si, et comment, les météorites apportent de l’eau extraterrestre sur Terre.

Les météorites sont des fragments qui se détachent d’objets plus gros tels que des comètes ou des astéroïdes. On pense que ces corps des confins du système solaire, lorsqu’ils sont entrés en collision avec la Terre, ont peut-être laissé de l’eau dans l’espace.

L’image radiographique à code couleur d’une tranche de la météorite GRA 06100 superposée à une image neutronique de la même tranche montre un matériau riche en fer (rose), des régions à faible concentration de composés hydrogénés (vert), des régions à forte concentrations de composés hydrogénés (bleu) et de composés hydrogénés riches en fer (violet). Image : A. Treiman / Institut lunaire et planétaire / USRA

Pour savoir si cela est vraiment vrai, une équipe de recherche du National Institute of Standards and Technology (NIST) – une agence gouvernementale liée à l’administration de la technologie du département américain du Commerce – a créé une méthode qui utilise simultanément des images à rayons X et des faisceaux de neutrons pour voir à l’intérieur d’une météorite et déterminer ce qu’elle pourrait garder pendant des milliards d’années.

Selon l’équipe du NIST, cette nouvelle méthode « pourrait révéler la présence et la distribution de matériaux contenant de l’hydrogène dans les météorites et ainsi aider à limiter la présence et les actions de l’eau au début du système solaire ».

Cette nouvelle méthode s’appelle X-Ray Neutron Coordinated Computed Tomography (NXCT) et est essentiellement une tomodensitométrie mise à jour.

Les tomodensitogrammes diagnostiques créent des coupes transversales qui sont ensuite réassemblées en une image 3D qui aide les médecins à voir ce qui se passe à l’intérieur du corps sans avoir à opérer.

De même, les rayons X et les faisceaux de neutrons tirés sur un fragment de météorite dans NXCT révèlent de manière fiable de quels types de minéraux et d’autres éléments ou composés il est fait, y compris l’eau et d’autres volatils (substances qui s’évaporent facilement), sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir.

La présence d’hydrogène dans une météorite pourrait signifier qu’elle contenait de la glace d’eau. L’hydrogène et l’oxygène fusionnent pour créer de l’eau ordinaire, mais il y a aussi de l’eau lourde, dont les atomes d’hydrogène ont un neutron supplémentaire qui les transforme en deutérium. Ce que les chercheurs du NIST recherchaient était l’une des deux formes d’eau. La quantité d’eau de chaque type présente dans une météorite peut être comparée aux niveaux des deux types sur Terre.

Lire la suite:

D’après le site espace.com, ce qui donne à NXCT un avantage dans l’analyse des éléments d’une météorite, c’est que les neutrons dirigés vers le morceau de roche renverront tout hydrogène piégé, tandis que les éléments plus lourds se libèrent en diffusant des rayons X. Si des preuves d’eau sont trouvées, les images 3D créées après l’observation initiale peuvent également indiquer comment elle est arrivée là.

Les roches connues sous les noms de EET 87508 et GRA 06100 ont été les météorites testées pour cette expérience. GRA 06100 est une chondrite, qui est incorporée avec des grains d’autres minéraux. Son hydrogène suggère la présence passée d’eau. L’EET 87508 est particulièrement intéressant car, bien qu’il se soit détaché de l’astéroïde Vesta, il semble contenir des matériaux provenant d’un autre type d’astéroïde qui a transporté plus d’eau dans l’espace.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !