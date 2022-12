Les mégatsunamis sur Mars ont été causés par des astéroïdes

Mars n’a pas toujours été la planète sèche que nous connaissons aujourd’hui, avant elle était humide et boueuse. Recherche publiée dans la revue Rapports scientifiques ont étudié la possibilité qu’il y ait au moins deux mégatsunamis sur la planète qui aient dévasté le paysage martien. Ces mégatsunamis se seraient formés avec la collision d’astéroïdes géants. Leur impact était aussi grand que celui qui a anéanti les dinosaures ici sur Terre.

Viking 1 de la NASA a été la première sonde terrestre à atterrir sur Mars. Il est arrivé sur la planète en 1976 lorsqu’il a atterri près de Maja Valles. Le site est une vallée fluviale datant de l’époque où la planète avait probablement de l’eau liquide. Je pensais que nous trouverions un paysage transformé par les inondations, cependant, une plaine pleine de pierres a été trouvée.

Une équipe dirigée par Alexis Rodriguez du Planetary Science Institute en Arizona a localisé un cratère de 110 kilomètres de diamètre, qu’ils ont nommé Pohl. Il se trouve à environ 900 kilomètres du site d’atterrissage du vaisseau spatial. Ils pensent qu’il a pu être formé par un impact d’astéroïde dans l’océan qui a provoqué l’un des mégatsunamis. Le paysage de rochers trouvé aurait été formé à partir du matériau éjecté par l’impact et transporté par les vagues jusqu’à ces endroits.

Lire la suite:

Les mégatsunamis qui ont transformé le paysage martien

La première recherche qui a déterminé cette possibilité a été publiée en 2016. Deux collisions distinctes ont conduit à des mégatsunamis, l’un à 3 milliards d’années et l’autre à 3,4 milliards. Le cratère formé par le second d’entre eux était déjà connu, à Lomonsov, mais l’origine du premier n’était toujours pas un mystère. Le travail pour trouver Pohl était laborieux. Ils l’ont trouvé 120 mètres plus bas, là où les scientifiques pensent qu’il existait autrefois un océan, dans une région pleine de cratères difficiles à interpréter.

Pour confirmer leurs recherches, les scientifiques ont simulé deux impacts différents sur le site. L’un d’un astéroïde de 9 kilomètres qui a rencontré une forte résistance au sol, et un autre de 3 kilomètres qui n’a pas rencontré beaucoup de résistance. Les deux ont entraîné le cratère de 110 kilomètres et des tsunamis atteignant 1500 kilomètres, frappant facilement la région de Maja Valle.

Les simulations ont également montré des débris et des rochers emportés avec l’eau. « Nos événements de mégatsunami générés par l’impact simulés correspondent étroitement aux marges cartographiées du plus ancien gisement de mégatsunami et prédisent les fronts frappant le site d’atterrissage de Viking 1 », expliquent les chercheurs. Alerte scientifique🇧🇷

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !