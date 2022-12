Trou de ver créé pour la première fois en simulation

Des physiciens annoncés dans une publication du magazine la nature ont théoriquement créé des trous de ver. Cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, mais ils avaient juste besoin d’un ordinateur quantique. Ils ont annoncé mercredi (30) qu’ils avaient réussi à simuler deux minuscules trous noirs à l’aide de l’ordinateur quantique de Google appelé Sycamore. Les chercheurs ont réussi à transmettre un message entre eux à travers un tunnel dans l’espace-temps.

Les trous de ver sont aussi appelés ponts d’Einstein-Rosen, du nom des physiciens qui les ont décrits, Albert Einstein et Nathan Rosen. Ce sont des tunnels formés par d’énormes distorsions de l’espace-temps et sont considérés comme des « portails » qui relient deux points éloignés de l’univers. Bien que leur existence n’ait pas été prouvée, ce sont des solutions possibles aux équations de la relativité générale d’Einstein.

La simulation de trou de ver

Le message téléporté par eux était une information quantique, et le succès de l’action suggère qu’il s’agit d’un trou de ver traversable. De plus, les scientifiques ont déclaré qu’aucune faille dans l’espace-temps n’avait été créée physiquement. « Il ressemble à un canard, marche comme un canard, cancane comme un canard. C’est donc ce que nous pouvons dire à ce stade – que nous avons quelque chose qui, en termes de propriétés que nous observons, ressemble à un trou de ver « , un Reuter🇧🇷

Bien qu’incroyable, nous sommes encore loin d’envoyer des personnes, des êtres vivants ou d’autres objets à travers ces portails. « Expérimentalement, pour moi, je dirai que c’est très, très loin. Les gens viennent vers moi et me demandent : ‘Pouvez-vous mettre votre chien dans le trou de ver ?’ Donc non », a déclaré la physicienne de Caltech Maria Spiropulu, co-auteur de la recherche, lors d’une conférence de presse. « Il y a une différence entre quelque chose qui est possible en principe et possible dans la réalité », ajoute Lykken.

Les physiciens croient que la découverte est une réalisation technique très importante et un moyen de comprendre les questions de notre univers au sein d’un laboratoire. « Ces idées existent depuis longtemps et ce sont des idées très puissantes », a déclaré Lykken. «Mais en fin de compte, nous sommes dans la science expérimentale et nous nous battons depuis longtemps pour trouver un moyen d’explorer ces idées en laboratoire. Et c’est ce qui est vraiment excitant à ce sujet. Ce n’est pas seulement, ‘Eh bien, les trous de ver sont cool.’ C’est une façon de vraiment regarder ces problèmes fondamentaux de notre univers dans un environnement de laboratoire.

