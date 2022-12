La NASA choisit une entreprise pour concevoir une ville sur Mars

ICON, connue pour ses maisons imprimées en 3D, a remporté un contrat de cinq ans avec la NASA pour construire le projet Olympus, qui construira des aires d’atterrissage, des routes et des abris sur la Lune et Mars.

L’intention de l’entreprise est d’imprimer toute l’infrastructure en 3D à partir de matériaux existants dans les territoires cibles. ICON utilise actuellement cette technologie d’impression 3D pour construire une communauté planifiée de 100 maisons au nord d’Austin, au Texas, où ICON a son siège.

Le co-fondateur et PDG d’ICON, Jason Ballard, a publié une déclaration sur la consolidation du contrat avec la NASA, dans laquelle il affirme des progrès dans la « création d’un avenir meilleur pour l’humanité » au-delà de la Terre. La directrice du secteur des missions de technologies spatiales de la Nasa, Niki Werkheiser, a pointé le besoin d’adaptation « pour explorer d’autres mondes » et mis en avant l’utilisation de « nouvelles technologies innovantes adaptées à ces environnements ».

ICON travaille déjà avec la NASA. Elle produit des prototypes de bases extraterrestres pour l’agence spatiale américaine et, maintenant avec le contrat, la startup a déjà imprimé un habitat simulé, en 3D, appelé Mars Dune Alpha, que la NASA prévoit d’utiliser pour des missions simulées sur Mars l’année prochaine.

Image : Projets futurs qu’ICON a l’intention d’amener sur Mars et la Lune. Crédits : Site Web d’ICON

ICON souligne que la technologie pourrait être utilisée sur Mars

Les nouvelles structures testeront les limites de l’architecture métallique et gonflable existante qui seront nécessaires pour protéger les habitants d’une large gamme de températures, de radiations et de micrométéorites, selon ICON. Selon Ballard, la technologie de l’entreprise pourrait déjà être utilisée par la NASA en 2026, dans des missions qui se dérouleront sur la Lune.

Après avoir remporté le contrat de la NASA mardi, ICON a publié une fausse vidéo de son projet Olympus. Ce projet vise à amener une imprimante 3D autonome sur la Lune ou sur Mars et à essayer d’imprimer les structures dans les conditions de chaque lieu et avec les matériaux disponibles sur place. Ce sera le plus grand défi pour ICON.

