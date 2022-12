Qu’est-ce que le virus respiratoire syncytial, quels sont les symptômes et pourquoi cette année est plus problématique

Plusieurs hôpitaux sont aux prises avec de nombreux cas de virus respiratoire syncytial, un pathogène qui touche principalement les enfants. Ce qui se passe.

Parmi les agents pathogènes respiratoires courants et très contagieux auxquels nous sommes confrontés (surtout) pendant les saisons froides se trouve le virus respiratoire syncytial humain (hVRS), capable de déclencher de graves épidémies similaires à la grippe. Comme le précise l’hôpital Bambino Gesù de Nice, ce virus est la principale cause de pneumonie et de bronchiolite infantiles, une infection pulmonaire potentiellement mortelle chez certains enfants si elle n’est pas traitée à temps et de manière adéquate, en particulier au cours des premiers mois/années de vie. . Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, rien qu’aux États-Unis, environ 60 000 enfants sont hospitalisés chaque année en raison de l’agent pathogène respiratoire; entre 100 et 500 perdent malheureusement la vie. S’il donne lieu dans la grande majorité des cas à des infections bénignes, il s’agit donc d’un pathogène qu’il ne faut pas sous-estimer, surtout cette année où il s’avère très problématique. Les infections ont en effet débuté prématurément et plusieurs hôpitaux sont déjà en difficulté, avec le risque d’une véritable surcharge dans les mois à venir. La situation aux USA est particulièrement grave, avec des hôpitaux pédiatriques déjà en grande difficulté. Comme l’a précisé au Washington Post la professeure Elizabeth Mack, chef de l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’Université médicale de Caroline du Sud, son hôpital reçoit des appels continus des États voisins pour savoir s’il y a de la disponibilité de lits pour les enfants infectés par le VRS. « Les hôpitaux pour enfants de ce pays sont en train de se « noyer » en ce moment », a-t-elle déclaré. Ce qui se passe? Pourquoi le VRS est-il devenu si problématique ?

La raison principale de l’agressivité amplifiée du Virus Respiratoire Syncytial humain réside dans la pandémie de COVID-19, ou plutôt dans les mesures « draconiennes » pour endiguer le coronavirus SARS-CoV-2. La distanciation sociale, les masques, les confinements et autres obligations introduites pour briser la chaîne des infections ont non seulement « bloqué » le virus pandémique, mais aussi d’autres agents pathogènes auxquels nous avons été constamment exposés. L’exposition continue à ces micro-organismes est une relaxation très précieuse pour le système immunitaire, qui est ainsi capable d’atténuer une infection si l’un de ces virus ou bactéries parvient à « percer » nos défenses. En gros, il a déjà un ensemble d’anticorps à sa disposition pour neutraliser la menace. Les jeunes enfants de moins de trois ans ont passé toute leur existence dans une sorte de « carapace » qui n’a pas permis à leur système immunitaire de se développer correctement. Maintenant que les restrictions ont été levées et que la normalité est revenue, ces enfants sont tout à coup exposés à des agents pathogènes potentiellement très agressifs comme le VRS, mais sont impuissants faute de contre-mesures adéquates. Les experts estiment que c’est précisément pour cette raison que les infections graves et les admissions dans les hôpitaux pour enfants ont considérablement augmenté ces dernières semaines.

Évidemment, cela s’applique également à d’autres virus, comme la grippe ; médecins et scientifiques s’inquiètent en effet de ce que l’on a qualifié de « triplendémique », la propagation parallèle et problématique du COVID-19, de la grippe et de l’infection par le virus respiratoire syncytial humain. « La pandémie a rendu le VRS et la grippe présents de nouvelles manières et à des moments étranges de l’année », a déclaré au Washington Post le professeur William Schaffner, médecin-chef de la Fondation nationale des maladies infectieuses et maître de conférences. prestigieuse école de médecine de l’Université Vanderbilt. « Certains d’entre nous craignent d’avoir une tripleendémie », a commenté le médecin.

Quant au VRS, il s’agit d’un virus à ARN simple brin de l’ordre des Mononegavirales. Comme indiqué, il est extrêmement contagieux. « Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la cause la plus fréquente de bronchiolite (inflammation des petites voies respiratoires des poumons) et de pneumonie chez les enfants de moins de deux ans, mais il peut infecter les enfants de tout âge, bien qu’il soit plus fréquent chez ceux entre 2 et 8 mois », précise l’hôpital Bambino Gesù. Les infections à VRS ne immunisant pas, les petits peuvent être réinfectés, mais comme l’explique l’hôpital pédiatrique « généralement les infections ultérieures sont plus bénignes que les premières ». La période d’incubation du VRS, c’est-à-dire la fenêtre de temps entre l’exposition à l’agent pathogène et l’apparition des symptômes, est d’environ 4 à 6 jours. Les enfants plus jeunes sont les plus à risque de développer la forme sévère, tout comme les enfants prématurés et fragiles en raison d’autres conditions sous-jacentes.

L’infection peut entraîner de graves complications respiratoires – telles qu’une insuffisance respiratoire – et mettre la vie en danger. Parmi les symptômes déclenchés par le virus figurent la toux, l’écoulement nasal (rhinorrhée), la fièvre, l’apnée respiratoire, la respiration sifflante, la cyanose (couleur bleue) et autres. Il peut être très difficile de distinguer les sous-jacents d’un rhume, de la grippe ou du COVID-19, de sorte que le diagnostic réel se fait à l’aide d’un écouvillon qui peut détecter le type de virus impliqué. Il n’existe actuellement aucun vaccin pour lutter contre cet agent pathogène, mais des injections mensuelles de l’anticorps monoclonal palivizumab peuvent être administrées aux enfants les plus à risque d’infection grave, comme le précisent les Manuels MSD à l’intention des professionnels de la santé faisant autorité.