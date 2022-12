De vrais extraterrestres dans la zone 51 ? Un ancien agent de la CIA affirme avoir vu des extraterrestres vivants sur place

Un ancien agent présumé de la CIA a fait d’importantes révélations sur la mystérieuse Zone 51 sur son lit de mort. Identifié uniquement comme « Agent Kewper », il a déclaré que les rumeurs d’extraterrestres dans l’endroit sont réelles.

Kewper est allé plus loin, affirmant qu’il avait vu des extraterrestres vivants et l’épave d’un vaisseau spatial, ce qui renforce l’histoire classique de l’incident de Roswell, au Nouveau-Mexique en 1947.

Histoire de Kewper et les extraterrestres

L’agent présumé aurait été un employé de la CIA entre 1957 et 1960, sous un faux nom. En 1998, la journaliste Linda Moulton Howe l’a interviewé. L’ordre du jour de la réunion était sa carrière et ses expériences au sein de l’agence américaine.

Après l’entretien, la CIA l’aurait approché et lui aurait ordonné d’arrêter de raconter ce dont il a été témoin, ce qui est habituel chez les personnes impliquées dans des affaires impliquant des extraterrestres.

15 ans plus tard, soit en 2013, Kewper, âgé de 77 ans et en mauvaise santé, décide de revenir sous les projecteurs et donne une nouvelle interview. Cette fois, il a été interviewé par Richard Dolan, ufologue.

C’est à cette occasion que l’ancien agent présumé a révélé des informations sur la zone 51. Selon Kewper, il y a été emmené pour analyser des objets trouvés par le gouvernement américain.

Parmi ces objets figurait le vaisseau spatial présumé impliqué dans l’incident de Roswell. Après que l’intervieweur lui ait montré une vidéo d’une prétendue autopsie extraterrestre, Kewper a affirmé avoir vu l’un d’eux vivant.

« Cela n’avait pas l’air humain en termes de teint de peau et essentiellement de forme, de taille de tête par rapport à un être humain normal », a-t-il déclaré. Il a également dit que le cerveau de l’extraterrestre était gros, que sa bouche et son nez étaient très petits et que ses oreilles avaient la forme de trous.

Les États-Unis n’admettent pas l’existence d’extraterrestres

Récemment, les États-Unis ont encore supprimé les histoires d’OVNIS (Objets Volants Non Identifiés) et d’extraterrestres sur leur sol en accusant la Chine et les ballons météo pour les objets volants vus par d’innombrables personnes dans le pays.

Qu’est-ce que la Zone 51 ?

La zone 51 est un endroit célèbre contrôlé par l’US Air Force et est situé dans le Nevada. Son objectif principal est totalement inconnu.

Cependant, on suppose qu’il abritait (et abrite) des extraterrestres et des engins spatiaux, en plus de soutenir des projets d’essais d’armes et des engins spatiaux.

Le site est si secret et bien gardé que ses portes sont à des kilomètres de la zone elle-même. Aussi, pour les aventuriers qui tentent de s’approcher trop près de l’entrée, ils risquent d’être arrêtés.

Quel était l’incident de Roswell ?

L’incident de Roswell a eu lieu le 8 juillet 1947, lorsqu’un OVNI présumé s’est écrasé dans une ferme. Deux jours plus tard, le propriétaire du site et le shérif de la région ont appelé les forces armées, qui ont récupéré l’épave et l’ont emmenée dans la zone 51.

Au début, le gouvernement a confirmé qu’il s’agissait d’un engin extraterrestre. Cependant, quelques jours plus tard, il est revenu et a dit que ce n’était qu’un ballon météo.

Sur une photo classique qui montre le prétendu ballon, un ancien membre des Forces armées apparaît tenant l’objet. Comme son fils l’a déclaré des décennies plus tard, son père a emporté des parties de l’objet chez lui, et tous deux étaient sûrs que ce n’était pas quelque chose de la Terre.

Cependant, l’agent aurait été contraint par ses supérieurs de prendre la photo et de nier ce qu’il pensait vraiment être cet objet.

Des témoins ont également affirmé au cours des années qui ont suivi que ce qui avait été collecté était un vaisseau spatial, qui aurait trois extraterrestres à l’intérieur, qui n’auraient pas résisté à l’impact.

Avec des informations de History Channel

