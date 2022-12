Les pieuvres peuvent passer des tests pour les enfants

Il ne fait plus aucun doute pour les scientifiques que les pieuvres sont des animaux très intelligents. Outre la similitude entre le cerveau de ces animaux et le cerveau humain, des études ont déjà prouvé qu’il existe des gènes communs entre les deux groupes d’animaux. Pour voir jusqu’où vont les capacités cognitives des pieuvres, une nouvelle étude a analysé comment un test créé pour les enfants a été résolu par ces créatures.

Développé par des scientifiques de l’Université de Stanford, le test de la guimauve fonctionne comme ceci : un enfant est placé dans une pièce avec une guimauve et on lui dit que s’il parvient à ne pas manger la guimauve pendant 15 minutes, il recevra une deuxième guimauve et pourra la manger.les deux.

Accomplir cette tâche de « retarder » la gratification démontre des compétences cognitives liées à la planification à l’avance et est utilisée pour étudier comment la cognition humaine se développe. Au cours de l’expérience sur les céphalopodes, les scientifiques ont utilisé de la chair de crabe et des crevettes comme attractifs. Ils ont montré que si les pieuvres ne mangeaient pas de chair de crabe le matin, elles pouvaient manger des crevettes pour le dîner, un repas qu’elles apprécient beaucoup plus.

Pour mener à bien l’expérience, l’équipe devait concevoir un autre test. Dans celui-ci, les animaux ont été placés dans un réservoir spécial avec deux chambres fermées dotées de portes transparentes. À la surprise des chercheurs, tous les participants à l’étude ont décidé d’attendre pour manger leur nourriture préférée (crevettes vivantes).

Image : Pieuvre nageant dans la mer bleue. Crédits : Khalil Ahmed/

Planification future des pieuvres

Un autre point du test consistait à regardez la capacité visuelle des animaux. Pour cela, on leur a présenté deux repères visuels différents. Dans cette condition, si les pieuvres faisaient le « bon » choix, elles seraient récompensées par une collation. Ceux qui ont su s’adapter à ce changement ont également pu attendre plus longtemps la récompense des crevettes.

L’idée derrière cette étude était de montrer la capacité des pieuvres. On s’attend à ce que les scientifiques soient en mesure de déterminer si, en fait, les pieuvres peuvent faire de la planification à long terme, ainsi que les humains. Si c’est encore une autre similitude partagée entre les espèces.

