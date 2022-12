Votre nourriture peut changer de goût selon votre tête

Une nouvelle étude sur les aliments a montré comment la couleur des plats utilisés pour servir un repas affecte le goût des aliments qui seront consommés. L’expérience a impliqué 47 volontaires qui, sur la base de leurs réponses à un questionnaire, ont été divisés en deux groupes.

Cette étude a été réalisée sans restriction quant aux préférences des participants. La nourriture était ensuite servie aux deux groupes dans des bols rouges, bleus ou blancs. Alors que la couleur n’a pas influencé le goût des aliments pour les mangeurs non difficiles, c’était une autre histoire pour les consommateurs difficiles.

Des consommateurs avisés affirmaient que le goût des aliments changeait en fonction de la couleur de chaque bol. Selon le psychologue Lorenzo Stafford de l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, « Cette connaissance pourrait être utile pour ceux qui essaient d’élargir leur répertoire alimentaire. » Les aliments largement connus comme «amers» pourraient être servis dans des assiettes avec des couleurs qui stimulent la douceur.

Des échantillons de croustilles aromatisées au sel et au vinaigre ont été donnés à tous les participants pour qu’ils les mangent dans les différents bols de couleur, les volontaires étant ensuite invités à les évaluer en fonction de leur désirabilité, de leur salinité et de l’intensité de leur saveur.

Les collations servies dans des bols rouges et bleus étaient perçues comme plus salées que celles servies dans des bols blancs ; tandis que les collations dans des bols rouges étaient perçues comme moins désirables par rapport aux autres bols. Ces perceptions n’ont été enregistrées que par des consommateurs avertis.

Les chercheurs pensent que la familiarité des participants avec certains emballages peut avoir influencé leurs papilles gustatives ; Au Royaume-Uni, les collations salées sont souvent vendues dans des emballages bleus.

Pour Stafford, comprendre les problèmes qui influencent le comportement alimentaire des gens pourrait améliorer considérablement leur qualité de vie. Les mangeurs difficiles peuvent avoir des régimes extrêmement restreints, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé et même nuire à leur interaction sociale.

Selon d’autres études, en plus de la couleur des plats, les problèmes environnementaux tels que l’éclairage et la musique affectent également les comportements alimentaires. Après tout, tous nos sens sont connectés, y compris le goût. « Grâce à d’autres recherches, nous pourrions déterminer des moyens d’aider à affecter positivement le régime alimentaire d’une personne et, par conséquent, sa santé mentale et physique », déclare Stafford.

