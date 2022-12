L’éruption du plus grand volcan actif du monde se transforme en « spectacle de lave » ; Regardez

Le parc national des volcans, à Hawaï, est occupé ces jours-ci, grâce à l’éruption du Mauna Loa, le plus grand volcan actif du monde, qui s’est produite dimanche dernier, après 40 ans de sommeil. Le phénomène peut expulser de la lave jusqu’à 60 mètres de haut et libérer des rivières de roche en fusion.

Généralement, le parc garde ses portes ouvertes 24 heures sur 24, cependant, avec le retour de l’activité du Mauna Loa, l’administration du site a fermé l’accès à la zone du sommet aux visiteurs, afin de les protéger d’éventuels accidents lors de la visite. .

Dans une interview à l’agence AP, la porte-parole du parc Jessica Ferracane a assuré que même avec les restrictions « la vue a été spectaculaire ». Ceux qui visitent l’endroit peuvent apprécier l’éruption du volcan Kilauea et la lave provenant d’une fissure du Mauna Loa.

Selon les géologues, le phénomène ne présente aucun risque pour la zone ou les personnes. Le United States Geological Survey (USGS) a affirmé que la coulée de lave sur la pente est interrompue avant d’atteindre la route principale de la montagne, Saddle Road. Cependant, vous devez faire attention, car le volcan Mauna Loa est dynamique.

Attention aux séquelles de l’éruption du Mauna Loa

Bien que la lave ne menace pas encore la population, les experts alertent sur les conséquences de l’éruption. Les vents, par exemple, peuvent transporter des gaz volcaniques, des cendres fines et des brins de verre de basalte connus sous le nom de « cheveux de Pele » vers le bas. Ces fils présentent un risque de blessure aux yeux et à la peau car ils sont très coupants. Par mesure de sécurité, les autorités hawaïennes ont fermé plusieurs autoroutes dans la région et ouvert deux abris.

Alors que le Mauna Loa est redevenu actif après 40 ans, le Kilauea, un volcan situé sur le flanc sud-est du Mauna Loa, est entré en éruption de manière quasi continue entre 1983 et 2019. Une petite éruption s’est produite depuis des mois. La dernière éruption du Mauna Loa remonte à 1984 et a duré 22 jours.

