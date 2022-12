Ville submergée romaine découverte au fond de l’océan

Les archéologues marins trouvent un temple de l’époque de l’Empire romain, vieux d’environ 2 000 ans, perdu au fond de la mer qui est devenu connu sous le nom de « Las Vegas » de l’Empire romain. Connue sous le nom de Baiae, la ville était le terrain de jeu de l’élite romaine à son apogée. Le luxe et la beauté du lieu attiraient même la présence des empereurs Jules César, Néron et Hadrien. De plus, les sources chaudes curatives naturelles et les fêtes hédonistes ont également constitué une forte attraction.

Malgré tout le glamour et le battage médiatique de la ville, un choix malheureux d’emplacement a défini le destin de Baiae. Le golfe de Pozzuoli, où se trouvait le Las Vegas de l’Empire romain, se trouvait dans la caldeira d’un super volcan connu sous le nom de Champs de Phlegra.

L’activité volcanique de la région et le mouvement du magma souterrain ont coulé Baiae au fil du temps. Dans ces circonstances, Baiae est devenu un vaste parc archéologique sous-marin, avec de nombreuses statues, villas et mosaïques romaines magnifiquement conservées, toutes visibles sous la surface.

Le côté est de la ville, où se trouve l’ancienne colonie romaine de Puteoli, a suscité l’intérêt des chercheurs. Selon les professionnels, il s’agit d’une zone d’une importance archéologique « extraordinaire », et c’est lors des explorations de ce secteur que l’heure a été trouvée. Puteoli est devenu le principal port commercial de Rome, c’est-à-dire qu’il était un centre fondamental pour la distribution de nourriture et de marchandises dans toute la Méditerranée.

L’archéologue Michele Stefanile a déclaré à Newsweek que la ville engloutie est « sans précédent », il y a donc encore beaucoup à explorer. L’objectif du chercheur est de créer une carte détaillée à haute résolution de la zone et de ses structures sous-marines. Pour cela, il fait appel à plusieurs technologies pour réaliser la cartographie et la lecture du territoire.

Image : Photo aérienne par drone d’une zone sous-marine de Puteoli où se trouve le temple nabatéen. Crédits : Michèle Stefanile

La première preuve de la présence du temple, construit par les Nabatéens, perdu à Puteoli est apparue au XVIIIe siècle, lorsqu’un autel et deux autres pièces avec des inscriptions dédiées au dieu nabatéen Dusares ont été trouvés.

Entre 1960 et 1980 d’autres pièces ont été retrouvées par des plongeurs professionnels. En 1980, les chercheurs ont identifié une zone potentielle dans laquelle le temple pourrait être trouvé. Cependant, il n’y avait pas assez de soutien pour lancer une mission de localisation et de recherche, et le bâtiment a été oublié dans l’histoire.

De la découverte du temple, il sera possible de trouver des preuves qui aident à brosser un tableau de ce qu’était le réseau commercial multiculturel, qui avait Puteoli agissant comme un centre pour les gens de tout le monde méditerranéen, réunis par leurs intérêts commerciaux. .

L’équipe espère creuser d’autres sites d’intérêt dans le port sous-marin. Jusqu’à présent, l’enquête a révélé un ensemble complexe de structures, telles que des salles de stockage, des magasins et des bâtiments administratifs, ainsi qu’une énorme quantité de marbre, de colonnes, de céramiques, de métaux et d’autres matériaux archéologiques. Seul le temps dira quelles autres richesses les archéologues sous-marins trouvent sous la mer dans le golfe de Pozzuoli.

