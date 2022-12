Voyagez dans le temps avec cette visite virtuelle d’un paysage vieux de 600 millions d’années

L’un des paysages les plus emblématiques d’Australie peut désormais être exploré virtuellement, grâce à un projet de l’Université d’Australie du Sud (UniSA) documentant l’importance géologique et culturelle des Flinders Ranges, une formation rocheuse vieille de 600 millions d’années.

Dirigé par le géologue Tom Raimondo, professeur à UniSA, le projet a été développé dans le cadre d’une initiative axée sur le domaine STEM (acronyme de science, technologie, ingénierie et mathématiques) appelée Projeto LIVE.

Le programme soutient la candidature de l’Australie-Méridionale pour la reconnaissance du site en tant que site du patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui doit être soumise en 2024.

« Le lancement de cette visite virtuelle immersive marque une étape importante dans l’ouverture des Flinders Ranges à la communauté internationale », a déclaré Raimondo dans un communiqué. « En fin de compte, le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO leur permettra de côtoyer des icônes comme la Grande Barrière de Corail et le Parc National de Yosemite. »

Selon le professeur, les Flinders Ranges ont une histoire, un patrimoine culturel et une valeur scientifique remarquables. « Il abrite nos premiers ancêtres animaux, le biote édiacarien, et nous avons débloqué un demi-milliard d’années d’histoire de la vie grâce au pouvoir de la réalité virtuelle. Désormais, n’importe qui dans le monde entier peut voir pourquoi ce paysage est si spécial et unique.

Raimondo explique que la visite virtuelle emmène les téléspectateurs dans un vol au-dessus de chaînes de montagnes escarpées, découvrant comment elles se sont formées. Il les transporte également sous terre à travers des tunnels historiques pour relever les défis des premiers mineurs de cuivre. L’aventure comprend également une plongée virtuelle au fond de la mer d’Ediacaran, qui abrite les premiers animaux sur Terre.

Les fossiles d’Ediacaran sont uniques aux Flinders Ranges et constituent un élément clé pour la nomination au patrimoine mondial. À partir de 2023, les écoliers d’Australie-Méridionale découvriront ces fossiles dans le cadre du programme scientifique.

« Nous avons travaillé avec la Science Teachers Association of South Australia, le ministère de l’Éducation et la Fondation Ediacara pour produire du contenu pour cette nouvelle ressource qui s’inspire de la visite virtuelle », a expliqué Raimondo.

Il a déclaré que les étudiants pourront voir des reconstructions 3D des animaux anciens et nager virtuellement à travers leur habitat en haute mer. « Ce sera la prochaine meilleure chose à faire pour redonner vie à des fossiles vieux de 600 millions d’années et, espérons-le, inspirer une nouvelle génération de géologues en herbe à suivre les traces de Douglas Mawson et Reg Sprigg », a déclaré le professeur, faisant référence à deux géologues australiens renommés. .

