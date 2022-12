James Webb capture des images de galaxies fusionnantes ; regardez

Une paire de galaxies en fusion a été capturée par le télescope spatial James Webb. Les astronomes donnent le nom II ZW 96 aux galaxies. La capture impressionnante avait déjà été repérée par les télescopes terrestres et Hubble. Ils sont situés dans la constellation Delphinus, près de l’équateur céleste, à 500 millions d’années-lumière de la Terre.

Les images captées par le télescope montrent une fusion chaotique et désordonnée. Il est possible de voir le noyau des deux galaxies interconnectées par des tentacules, la région où se forment les étoiles. Les bras de la plus petite galaxie sont déformés en raison de la perturbation gravitationnelle massive de la fusion. En arrière-plan, il est également possible de trouver de nombreux points lumineux, qui sont des galaxies plus éloignées de la Terre.

Voici des vues complémentaires Hubble & Webb de cette paire galactique. Alors que Hubble montre la fusion en lumière visible, l’image de Webb brille en infrarouge. Les régions de formation d’étoiles dans les galaxies sont particulièrement brillantes en lumière infrarouge. Glissez entre les deux vues : https://t.co/nyi54o0h2n pic.twitter.com/gkw9IQ3Lmz – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 30 novembre 2022

James Webb et la capture d’images de II ZW 96

Les galaxies sont extrêmement brillantes aux longueurs d’onde infrarouges, ce qui indique qu’elles émettent 100 milliards de fois plus de lumière que le Soleil. Cette caractéristique rend le II ZW 96 tentant aux yeux de James Webb. Le télescope photographie l’espace en prenant des lectures de lumière infrarouge. Pour réaliser les images, il a utilisé ses capteurs NIRCam, la caméra proche infrarouge et le MIRI, un instrument infrarouge moyen.

Les observations faites par Webb font partie d’une étude d’écosystèmes galactiques complexes, comme II ZW 96. Elle a été proposée par un groupe d’astronomes et a pour objectif de calibrer le télescope après sa mise en service. Les cibles de recherche ont déjà été observées par d’autres télescopes. Ils fourniront des données qui permettront aux astronomes d’avoir une réelle compréhension des capacités de James Webb.

