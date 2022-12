Phases de la lune au mois de décembre 2022 : consultez les dates et heures

Décembre est le dernier mois de l’année et j’ai rassemblé des choses intéressantes pour le cycle lunaire. Les phases de la Lune du mois de décembre commencent le 8 suivant, avec l’arrivée de la Pleine Lune et la fin du Croissant de Lune en novembre.

Une lunaison ou un cycle lunaire, comme on appelle l’intervalle de temps entre les nouvelles lunes, est subtilement variable, avec une durée moyenne de 29,5 jours. Pendant ce temps, il passe par quatre phases principales (nouvelle, croissante, pleine et décroissante), dont chacune dure environ sept jours.

Il existe également des « interphases » : quart croissant et croissant gibbeux (entre les phases nouvelles et pleines) et quart gibbeux décroissant et le quart décroissant (entre les phases pleine et décroissante).

Lunaison : tous les 29,5 jours (en moyenne), la Lune entame un cycle lunaire, qui commence dans la nouvelle phase et se termine dans la phase décroissante. Image : Elena11 –

Vérifiez les phases de la lune en décembre

Tout d’abord, il est important de souligner que ce calendrier prend en compte l’heure de Brasilia. Les informations sur les phases de la Lune pour le mois de décembre proviennent de l’Institut national de météorologie (Inmet). La Pleine Lune commence à 01h08 le 8, mettant fin au Croissant de Lune de novembre qui s’est produit le 30 du mois dernier.

Lire la suite:

La lune décroissante commence à 5 h 56 le 16 décembre, mettant fin à la pleine lune de décembre. Le 23, un nouveau cycle lunaire commence, avec l’arrivée de la Nouvelle Lune à 7h16. Les phases de la Lune du mois de décembre se terminent le 29 avec le Croissant de Lune à 22h20.

Résumé du cycle lunaire

Pleine Lune : 8 décembre à 1h08

Lune Lune : 16 décembre à 7h16

Nouvelle Lune : 23 novembre à 7h16

Croissant de Lune : 29 novembre à 22h20

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !