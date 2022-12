SpaceX suspend le lancement du module lunaire japonais

Début 2022, ispace (tout en minuscules), une startup spatiale japonaise basée à Tokyo, a annoncé des plans pour une série de missions robotiques sur la Lune, la première d’entre elles, appelée M1, devant être lancée d’ici la fin de l’année, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Le module lunaire M1 d’ispace intégré au carénage du SpaceX Falcon 9. Image : ispace

À l’origine, le lancement était prévu pour mercredi (30), mais la nécessité de « vérifications supplémentaires avant le vol » a provoqué le report aux premières heures de ce jeudi (1).

Cependant, quelques heures plus tôt, SpaceX avait annoncé via Twitter que la mission serait à nouveau reportée – cette fois, sans date prévue. « Suite à d’autres inspections des lanceurs et à l’examen des données, nous nous éloignons du lancement demain de la mission Hakuto-R 1 d’ispace ; une nouvelle date de sortie cible sera partagée une fois confirmée », lit-on dans le tweet publié hier soir.

Après de nouvelles inspections du lanceur et l’examen des données, nous nous retirons du lancement de demain de @ispace_inc‘s HAKUTO-R Mission 1 ; une nouvelle date de lancement cible sera partagée une fois confirmée — SpaceX (@SpaceX) 1 décembre 2022

En plus de l’atterrisseur Hakuto-R, le CubeSat Lampe de poche lunaire, de la NASA, embarqueront également sur le même vol, qui décollera de la station de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride.

D’après le site espace.com, le Falcon 9 réservé au M1 est un vétéran déjà utilisé sur quatre vols précédents. Son premier étage a permis de soulever le satellite de communication SES-22 en juin dernier, ainsi que trois lots de satellites Internet Starlink.

Lire la suite:

Quand tout est résolu, après le décollage, Hakuto-R se lance dans un voyage d’environ quatre mois vers la Lune, avec pour objectif d’atterrir sur le sol lunaire et d’entrer dans l’histoire : jusqu’à présent, seules la NASA et les agences spatiales de la Chine et de l’ex- L’Union soviétique a réussi l’exploit.

Une autre nation bénéficiera également d’un atterrissage réussi d’un module japonais. Le premier rover lunaire des EAU, un robot de 10 kg appelé Rashid, devrait être déployé par Hakuto-R sur la Lune pour étudier son environnement pendant environ 14 jours terrestres, si tout se passe comme prévu.

