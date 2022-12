Pluie de météores et mission de la NASA : à voir dans le calendrier astronomique de décembre

Le dernier mois de l’année est marqué par une accalmie dans les lancements spatiaux après une longue attente pour Artemis 1 de la NASA. Malgré cela, décembre a des événements astronomiques très importants comme l’une des pluies de météores les plus intenses de l’année.

Découvrez ci-dessous notre calendrier astronomique du mois de décembre avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Consultez le calendrier astronomique complet de décembre

1er décembre : Conjonction Lune et Jupiter

8 décembre : Conjonction Lune et Mars

8 décembre : La pleine lune de décembre arrive à 1h08

12 décembre : Un Falcon 9 lance la mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography), développée conjointement par la NASA et l’agence spatiale française CNES.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance un satellite de communication pour la société Globalstar le 19 juin 2022. (Crédit image : SpaceX)



13 et 14 décembre : Pics de pluie de météores Geminid, avec 120 à 160 météores par heure

Épidémie de pluies de météores perséides en 2009. Crédits : NASA/JPL

14 décembre : Une Ariane 5 ECA lancera les satellites de communication Galaxy 35 et 36 pour Intelsat depuis la Guyane française

15 décembre : Un SpaceX Falcon 9 lancera les deux premiers satellites Internet haut débit O3b mPOWER pour SES Luxembourg.

23 décembre : la Nouvelle Lune de décembre arrive à 07h16

Lunaison : tous les 29,5 jours (en moyenne), la Lune entame un cycle lunaire, qui commence dans la nouvelle phase et se termine dans la phase décroissante. Image : Elena11 –

24 décembre : Conjonction entre la Lune, Vénus et Mercure

26 décembre : Conjonction Lune et Saturne

29 décembre : Le croissant de lune de décembre arrive à 22h20

29 décembre : Conjonction Lune et Jupiter

