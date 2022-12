Elon Musk veut implanter des puces cérébrales chez l’homme d’ici six mois

En 2021, Elon Musk a présenté l’un de ses paris les plus audacieux dans le monde de la technologie : Neuralink, une société commerciale neurotechnologique co-fondée par lui en partenariat avec huit autres entrepreneurs, a conçu une puce destinée à être implantée dans le cerveau humain et servir d’interface. avec des engins.

Après des tests sur des porcs et des singes, Elon Musk affirme que Neuralink commencera à implanter des puces cérébrales chez l’homme d’ici six mois. Image : Goodread Bio/Flickr

Controversée, la technologie, encore en phase de test, a d’abord été démontrée chez le porc puis implantée chez le singe, générant de plus en plus de polémiques entre neuroscientifiques et chercheurs.

A la fin de l’année dernière, dans une interview avec Le journal de Wall Streetle milliardaire a déclaré que le temps d’implanter des puces de la taille d’une pièce de monnaie chez l’homme serait proche.

Tout indique que ce moment est venu. Ce mercredi (30), dans une interview à l’agence de presse Reuters, l’homme d’affaires sud-africain a déclaré qu’un appareil développé par Neuralink devrait commencer les essais cliniques sur l’homme dans six mois. L’une de ses premières applications ciblées, selon Musk, est la restauration de la vision.

Selon le milliardaire, les interfaces de puces cérébrales développées par Neuralink pourraient permettre aux patients handicapés de bouger et de communiquer à nouveau.

«Nous voulons être extrêmement prudents et nous assurer que cela fonctionnera bien avant de mettre un appareil dans un être humain, mais je pense que nous avons soumis la plupart de nos documents à la FDA et nous pensons que probablement dans environ six mois, nous ‘ Je pourrai avoir notre premier Neuralink dans un être humain », a déclaré Musk.

FDA est l’acronyme de Administration des aliments et des médicaments, une sorte d’agence américaine de surveillance de la santé (Anvisa). Le corps a été joint par Reuters mais n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En plus de restaurer la vision, une autre application humaine visée par l’appareil dans ce premier instant sera de permettre le mouvement des muscles chez les personnes incapables de le faire, selon Musk. « Même si quelqu’un n’a jamais eu la vue, jamais, comme s’il était né aveugle, nous croyons que nous pouvons encore lui rendre la vue. »

À l’avenir, il souhaite développer une puce permettant au cerveau de contrôler des appareils électroniques complexes et, éventuellement, aux personnes paralysées de retrouver leur fonction motrice. Des maladies du cerveau telles que la maladie de Parkinson, la démence et la maladie d’Alzheimer pourraient être traitées grâce à cette technologie. Musk parle également de fusionner le cerveau humain avec l’Intelligence Artificielle – une autre pensée mégalomane de l’homme d’affaires excentrique ou une réalité pour les années à venir ?

