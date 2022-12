Luminosité des télescopes « aveuglants » des satellites

Le satellite BlueWalker 3 récemment lancé est maintenant l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne et cela peut être un problème pour les observateurs spatiaux. Alors que certains astronomes disposent de télescopes puissants qui parviennent à capturer de bonnes images, la plupart des observations de l’Univers sont enregistrées depuis la surface de la Terre.

Maintenant, selon le Centre de l’Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et silencieux contre l’interférence des constellations satellitaires (IAU CPS), avec ce nouveau satellite, destiné à être le début d’un réseau de communications en orbite, moins lumineux les objets peuvent être éclipsés par l’éblouissement des satellites.

Lire la suite:

Le directeur de l’IAU CPS, Piero Benvenuti, a déclaré que « BlueWalker 3 change la donne pour les satellites de la constellation et devrait nous donner toutes les raisons de faire une pause ». Des astronomes comme Meredith Rawls de l’Université de Washington ont déclaré que c’est une situation que les astronomes ne veulent pas.

Dans une interview avec Science, le chercheur a déclaré que le satellite « apparaîtra comme une bande super brillante dans les images et saturera potentiellement les détecteurs de caméras dans les observatoires ». A noter que BlueWalker 3 est capable de réfléchir beaucoup plus de lumière que les satellites Starlink de SpaceX, par exemple.

L’intention d’AST SpaceMobile, la société responsable du satellite, est d’en mettre plus de 100 en orbite d’ici fin 2024. Le nouvel équipement sera probablement encore plus gros que le BlueWalker 3. Ce qui rend l’inquiétude des astronomes encore plus poignante. .

Image : Un satellite situé en orbite terrestre. Crédits : aappp/

Le satellite et les interférences dans la fréquence des ondes radio

En plus des interférences de visualisation, il y a un autre facteur à noter. BlueWalker 3 a été conçu pour agir comme une tour de téléphonie cellulaire dans l’espace, il utilise donc des fréquences radio terrestres. Cela peut interférer avec les performances des radiotélescopes.

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, chargée de réglementer les réseaux de communication aux États-Unis et à l’international, a annoncé son intention d’ouvrir un bureau dédié à l’Espace et d’essayer de concilier les intérêts en jeu dans ce domaine et de concilier l’envoi de satellites avec les observations de l’Univers. .

Un porte-parole d’AST SpaceMobile a déclaré à News Scientist que « nous sommes impatients d’utiliser les dernières technologies et stratégies pour atténuer les impacts potentiels sur l’astronomie ». À cette fin, il affirme que la société « travaille activement avec des experts de l’industrie sur les dernières innovations, y compris les matériaux antireflets. [para satélites] l’état de l’art. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !