Une ville grecque sous-marine révélée par la sécheresse en Turquie

Des vestiges d’une ancienne ville grecque submergée ont été découverts en Turquie, après le retrait des eaux du barrage de Bayramiç, causé par la sécheresse qui sévit dans la région. Une église et des bains publics vieux de 1 500 ans, qui appartenaient à la ville de Scepsis, sont apparus sur le sol nu. Les chercheurs pensent que Scepsis a au moins 2 500 ans et a été construit dans ce qu’on appelait l’Anatolie, la partie asiatique de la Turquie.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la ville qui a pris de l’importance aux IVe et Ve siècles, une équipe a commencé des fouilles sur le site, plus précisément dans sa nécropole. Selon Oğuz Koçyiğit de l’Université Çanakkale Onsekiz Mart, « Nous savons qu’il y a aussi des tombes dans cette nécropole qui remontent aux périodes hellénistique et romaine. »

De plus, la structure du bain a été trouvée qui, selon Koçyiğit « est l’une des rares structures que nous connaissons, en particulier à l’époque byzantine, et est importante en raison de ses éléments décoratifs ». Ce type de structure fournit des informations importantes sur l’architecture, les techniques de construction, les habitudes et les traditions.

Un autre point intéressant concernant la ville engloutie réside dans le fait que c’est probablement à Scepsis que se trouvait la célèbre bibliothèque du philosophe stagirite Aristote. La bibliothèque a été le lieu d’inspiration de plusieurs personnalités notables, comme le grammairien Demetrius de Scepsis.

À la fin du 21e siècle, le barrage de Çanakkale Bayramiç a été construit, fortement utilisé par les installations agricoles et industrielles locales. Cependant, en raison du manque de précipitations, le barrage ne détient que 10% de sa capacité maximale en eau. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les archéologues explorant la ville antique, la production alimentaire et l’approvisionnement en eau pourraient être compromis.

La Turquie est l’un des nombreux pays qui souffrent d’une grave sécheresse après un été exceptionnellement chaud. L’ampleur des sécheresses pourrait encore s’aggraver en raison de la hausse des températures mondiales causée par le changement climatique.

