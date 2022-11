Une étoile dévorante de trou noir découverte dans une partie lointaine de l’univers

La plupart des galaxies ont un trou noir en leur centre, mais elles ne sont pas toujours actives, c’est-à-dire qu’elles ne consomment rien et n’émettent donc pas de lumière. Ainsi, un événement où une étoile est dévorée par eux est super rare, mais quand ils se produisent, ils sont très violents. Un groupe d’astronomes a annoncé aujourd’hui (30) dans une publication dans la revue La nature la découverte d’un tel événement qui est le plus éloigné de la Terre. Son observation a des scientifiques curieux de découvrir ses origines.

Lorsqu’un trou noir dévore une étoile, cela s’appelle un événement de perturbation de marée (ou son acronyme en anglais, TDE). Ils sont extrêmement rares, se produisant une fois tous les dix mille ans dans une galaxie typique.

Au moment où une étoile s’approche d’un trou noir, elle est déchirée par l’attraction gravitationnelle extrême, la transformant en minces flux de matière vers l’objet supermassif. C’est parce que l’attraction gravitationnelle sur le côté le plus proche et le plus éloigné de l’étoile est différente, ce qui la fait se déchirer en deux et être aspirée.

La rare cassure de la marée

Lorsque ces événements se produisent, une grande quantité d’énergie est libérée par le trou noir. Il est généralement détecté par nos télescopes grâce à la lecture des rayons X ou de la lumière ultraviolette. Parfois, un de ces événements sur cent est également déclenché par une explosion d’énergie.

Dans le raz de marée qui a été annoncé aujourd’hui, le jet a été détecté. Il visait la Terre, ce qui facilitait son observation à une longue distance de 8 milliards d’années-lumière.

La formation de ces jets reste un mystère. Ils sont formés de particules qui se déplacent à des vitesses proches de celle de la lumière, mais dont l’origine n’est pas encore bien définie. Ils sont généralement perçus comme des rayons X ou des rayons gamma, mais en particulier le jet qui a été observé dans les recherches publiées aujourd’hui, a été perçu comme une émission de lumière visible.

Un autre fait qui les a intrigués est que la galaxie d’où il est originaire est encore inconnue. Cela a rendu difficile l’identification du phénomène, car il n’était pas certain qu’il y ait eu un trou noir supermassif en son centre.

Les prochaines étapes de la recherche consistent à identifier d’où il vient et à identifier les propriétés du trou noir à l’origine de ce phénomène rare. Ils ont l’intention d’utiliser le télescope James Webb pour rechercher la galaxie hôte.

