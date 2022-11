Regardez Mars atteindre son point le plus proche de la Terre ce soir

Ce mercredi (30), Mars atteindra le périgée (point de son orbite le plus proche de la Terre), apparaissant plus gros et plus brillant dans le ciel que d’habitude – une excellente occasion d’observer la planète rouge.

D’après le site In-The-Sky.org, cela se produira à 23 h 11 (heure de Brasilia), lorsque Mars sera à 0,54 unité astronomique (UA) de notre planète, soit à environ 81 millions de kilomètres (ou environ quatre minutes-lumière). La NASA dit que les deux planètes ne se rapprocheront pas autant qu’elles l’ont fait cette fois jusqu’en 2237.

Position des planètes dans le ciel au moment exact où Mars atteint le périgée ce mercredi (30). Image : Portée du système solaire

Mars orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 1,5 UA, et à son apogée (sa distance la plus éloignée de la Terre), elle atteint une distance de 2,6 UA. La variation de la planète entre le périgée et l’apogée est la plus grande du système solaire.

Toujours selon le guide astronomique, la planète deviendra visible vers 20 heures (d’après un observateur positionné dans la ville de São Paulo), lorsqu’elle atteindra une altitude de 7 degrés au-dessus de l’horizon au nord-est, dans la constellation de Touro. (Si vous tendez le bras avec une main fermée, la largeur du poing correspond à une dizaine de degrés dans le ciel.)

À ce moment-là, Mars aura une magnitude apparente de -1,8. Plus un objet apparaît brillant, plus sa valeur de magnitude est petite (relation inverse). Le Soleil, par exemple, qui est l’objet le plus brillant du ciel, a une magnitude apparente de -27.

La planète rouge atteindra son point culminant, à 74 degrés au-dessus de l’horizon sud, à 00h39 jeudi (1), avant de disparaître dans la lumière de l’aube vers 04h53, alors qu’elle est à 14 degrés au-dessus de l’horizon ouest.

D’après le site espace.comle projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé en Italie, diffusera en direct l’arrivée de Mars au périgée, à partir de 17h30, sur sa chaîne YouTube.

mars en opposition

En général, le meilleur moment de l’année pour observer une planète est pendant son opposition, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve du côté opposé du Soleil à la Terre (qui se situe entre les deux corps célestes). Cela arrivera sur Mars jeudi prochain (8).

Cet arrangement astronomique et l’atteinte du périgée se produisent généralement à quelques jours d’intervalle. Ils ne sont pas simultanés car Mars a une orbite aplatie ou elliptique.

Lire la suite:

Cette fois, la planète atteindra l’opposition le jour même où elle sera « visitée » par la Lune, en conjonction astrale avec notre satellite naturel. De plus, l’occultation lunaire de Mars se produira également.

Les occultations lunaires ne sont visibles que depuis une petite fraction de la surface de la Terre. Comme la Lune est beaucoup plus proche de notre planète que les autres objets célestes, sa position dans le ciel diffère selon l’emplacement exact de l’observateur sur Terre en raison de sa grande parallaxe (différence de position apparente d’un objet par rapport à un arrière-plan, comme vu par des observateurs à différents endroits ou par un observateur en mouvement).

La position de la Lune vue de deux points sur les côtés opposés de la Terre peut varier jusqu’à deux degrés, soit quatre fois le diamètre de la pleine lune.

Cela indique que si la Lune est alignée pour passer devant un objet spécifique à un observateur positionné d’un côté de la Terre, elle apparaîtra jusqu’à deux degrés de distance de cet objet de l’autre côté du globe.

Image : InTheSky.org

Sur la carte ci-dessus, des contours distincts montrent où la disparition de Mars est visible (en rouge) et où il sera possible d’assister à sa réapparition (en bleu). Les lignes pleines montrent où chaque événement est susceptible d’être visible à travers des jumelles à une hauteur raisonnable dans le ciel.

Les contours en pointillés, à leur tour, indiquent où chaque événement se produit au-dessus de l’horizon, mais peuvent ne pas être visibles en raison du ciel trop clair ou de la Lune trop proche de l’horizon.

En dehors des contours (ce qui est le cas au Brésil), la Lune ne passe devant Mars à aucun moment, ou se trouve sous l’horizon au moment de l’occultation.

