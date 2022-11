Une mystérieuse météorite révèle l’existence de deux nouveaux minéraux en Afrique

Les scientifiques canadiens étaient ravis après avoir analysé une météorite tombée en Somalie, un pays situé dans la corne de l’Afrique, et identifié deux nouveaux minéraux jamais vus auparavant sur la planète Terre. Bien qu’il ait été retrouvé il y a deux ans par des professionnels, les habitants de la région où se trouvait l’objet pensent que le rocher est beaucoup plus ancien, car il a été documenté dans des poèmes, des chansons et des danses depuis cinq générations, c’est-à-dire qu’il fait partie de la lieu culturel.

Connue par les locaux sous le nom de « crépuscule », la pierre est actuellement utilisée pour aiguiser les couteaux. Les nouveaux minéraux découverts dans la roche ont été identifiés par des scientifiques de l’Université de l’Alberta et ont reçu les noms d’elaliite et d’elkinstantonite.

Les chercheurs ont analysé un fragment de 70 g de la météorite de 15 tonnes, considérée comme la neuvième plus grosse à avoir frappé la Terre. Outre les nouveaux éléments trouvés, la météorite est abondante en fer et en nickel, qui représentent environ 90 % de sa composition.

Le choix des noms des nouveaux éléments a tenu compte du lieu où la météorite a été mise au jour – dans le district d’El Ali, en Somalie -, donc elaliite ; et le spécialiste de la NASA Lindy Elkins-Tanton, qui a eu une contribution importante sur le sujet, c’est pourquoi l’autre élément est devenu « elkinstantonite ».

Image : Une partie de la météorite, trouvée en Somalie, au musée de l’Université de l’Alberta. Crédits : Reproduction/ Université de l’Alberta

Troisième minéral découvert dans une météorite

Le professeur et conservateur de la collection de météorites de l’Université de l’Alberta, Chris Herd, a déclaré que les travaux de Lindy sur la formation des noyaux des planètes composés principalement de nickel et de fer ont conduit à nommer le minéral en son honneur. C’est une façon de « reconnaître leurs contributions à la science », a ajouté Herd.

Il y a un autre minéral inconnu qui est en train d’être identifié. Les chercheurs universitaires espèrent avoir accès à davantage de parties de la météorite, à la fois pour rechercher de nouvelles découvertes et pour entrevoir comment le matériau pourrait être utilisé sur Terre.

