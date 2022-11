Découvrez le vrai visage de Toutankhamon

Ce mois de novembre marque le 100e anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, le roi Tut, qui a gouverné l’Égypte de 1332 à 1323 avant notre ère. 🇧🇷Common Era – CE – et Before the Common Era – BCE – sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ – AD – et Before Christ – BC🇧🇷

Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter a découvert une mystérieuse tombe dans la région de la Vallée des Rois, où des pharaons et de puissants nobles ont été enterrés à l’époque du Nouvel Empire (XVIe et XIe siècles avant notre ère) en Égypte.

Momie de Toutankhamon avec le masque mortuaire. Image : Institut Griffith, Université d’Oxford/Reproduction

Dans celui-ci, parmi les bijoux, les œuvres d’art, les poignards, les vêtements et autres biens de l’également connu sous le nom de Pharaoh Boy, se trouvait, évidemment, la momie de l’ancien monarque égyptien qui a été couronné à 11 ans et n’a vécu que 19 ans.

Avec les progrès de la technologie, les scientifiques obtiennent de plus en plus d’informations sur Toutankhamon, sa dynastie et les habitudes de l’Égypte ancienne à partir des matériaux découverts dans la tombe. Et l’une des plus grandes réalisations grâce à la modernité technologique est la possibilité de reconstruire le corps du pharaon.

Numérisation du corps de Toutankhamon

Selon le site Adventures in History, la première fois que le corps de Toutankhamon a subi un processus de numérisation remonte à janvier 2005, lorsque la momie a été retirée de son sarcophage et reproduite via 1 700 images résultant d’un scanner. .

Reconstitutions faciales de Toutankhamon depuis 2005. Image : Archéologie égyptienne

Avec ce processus, il était possible de rejeter une vieille idée selon laquelle il avait été assassiné d’un coup à la tête, une croyance qui était due à une blessure crânienne. Les examens ont révélé une blessure à la jambe, ce qui suggère que la mort a été causée par des complications infectieuses de la blessure obtenue lors d’une séance de chasse, ce qui lui a fait contracter le paludisme. Concernant la possible blessure au crâne, on a découvert qu’il s’agissait d’un échec lors du processus de momification du corps.

Reconstitution 3D du corps du pharaon. Image : Divulgation de la BBC

Près de dix ans après cette étude, en 2014, le radiologue égyptien Ashraf Selim, de l’Université du Caire, à travers un projet entre le British Museum de Londres en partenariat avec la chaîne de télévision BBC, il a analysé deux mille images radiologiques du corps, ainsi que des recherches génétiques impliquant cinq générations de sa famille. Avec cela, ils ont pu reconstruire le corps et le visage de Toutankhamon dans une représentation 3D.

Selon la reproduction obtenue à partir de l’autopsie virtuelle, le pharaon avait un crâne allongé, un menton rentré et des dents saillantes. Les scientifiques ont également reproduit la blessure à la jambe du roi, une fracture juste au-dessus du ménisque.

Toujours d’après le scan réalisé par Selim, les orteils du pied gauche de Toutankhamon, repliés vers l’intérieur, appuyaient sa cheville contre le sol, aggravant la blessure à la jambe. Son pénis était embaumé à 90 degrés, comme s’il était en érection.

