Le plus grand volcan du monde en éruption : comment le phénomène pourrait-il affecter les avions ?

Mauna Loa est le plus grand volcan actif du monde et est situé à Hawaï. Il est entré en éruption dimanche (27) pour la première fois en près de 40 ans. Pour cette raison, le Département des transports de l’État recommande aux personnes voyageant vers les aéroports internationaux de Hilo et Ellison Onizuka Kona de regardez l’état de leurs vols. La recommandation est une mesure de sécurité contre les dommages que la suie expulsée par le volcan peut causer.

Bien que l’administration fédérale américaine surveille les éruptions volcaniques pour émettre des alertes au trafic aérien, des rencontres d’avions avec le nuage de fumée pourraient encore se produire. Selon l’US Geological Survey, les nuages ​​de suie sont difficiles à détecter en raison de leur similitude avec les nuages ​​normaux à la fois visuellement et par radar. Ils peuvent aussi atteindre de grandes distances.

Pourquoi le nuage de cendres expulsé par les volcans peut-il endommager les avions ?

Pour Airbus, le vol entre les nuages ​​de suie n’est pas orienté. La mesure est intervenue après un incident survenu en Irlande en 2010, lorsqu’une éruption a envoyé une grande quantité de cendres au-dessus de l’océan Atlantique. L’entreprise s’est rendu compte que la suie peut causer de nombreux dommages aux avions, tels que des dommages aux pare-brise, aux moteurs et aux systèmes de ventilation, hydrauliques et électroniques.

En effet, les particules présentes dans les nuages ​​expulsés par les volcans ont un point de fusion bien inférieur à la température à laquelle atteignent les moteurs. Au contact de lui, ils fondent immédiatement. Dans la turbine, ce matériau se refroidit, se solidifie et se colle aux aubes, gênant l’écoulement des gaz de combustion à haute pression.

Des incidents presque mortels se sont produits à cause de la suie. En 1982, un vol partant de Londres, au Royaume-Uni, vers Auckland, en Nouvelle-Zélande, a rencontré un nuage de cendres craché par un volcan sur l’île de Java, en Indonésie, qui a entraîné la panne des quatre moteurs de l’avion. Cependant, la situation a été gérée et l’avion a réussi à atterrir en toute sécurité.

Comme ils ne peuvent pas être détectés par les radars météorologiques, les pilotes et les compagnies aériennes ont besoin de connaître en détail les prévisions d’éruptions sur leurs routes. Les Volcanic Ash Advisory Centers collaborent également avec les agences météorologiques pour tenter de prédire le déplacement de ces nuages ​​de suie.

