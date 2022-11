Une tempête solaire avec des jets de plasma pourrait frapper la Terre cette semaine

Une fissure « en forme de canyon » s’est ouverte dans l’atmosphère du Soleil et pourrait lancer un flux à grande vitesse de vent solaire chargé de plasma dans le champ magnétique terrestre entre jeudi (1) et vendredi (2). D’après le site Météo spatialecela provoquera peut-être une tempête solaire de catégorie G-1 (le niveau le plus faible).

Une faille semblable à un canyon, visible comme un trou noir traversant verticalement le centre de notre étoile. Image : Service de prévision météorologique spatiale de la NOAA

Ce vaste trou coronal (également appelé tache solaire) s’est formé au centre du Soleil. Les trous coronaux sont des zones de la haute atmosphère de l’étoile où le gaz électrifié (ou plasma) est moins chaud et moins dense que dans d’autres régions, ce qui les fait apparaître plus sombres par contraste.

Autour de ces taches, les lignes de champ magnétique de l’étoile pointent vers l’espace, rayonnant de la matière solaire à environ 2,9 millions de km/h, selon le Exploratoireun musée des sciences à San Francisco, États-Unis.

Ce barrage de débris solaires hautement énergétiques, composés principalement d’électrons, de protons et de particules alpha, est absorbé par le champ magnétique terrestre, qui se comprime, déclenchant une tempête géomagnétique.

Les particules solaires traversent l’atmosphère près des pôles où la magnétosphère protectrice de la Terre est la plus faible et remuent les molécules d’oxygène et d’azote, les obligeant à libérer de l’énergie sous forme de lumière pour former des aurores.

Tempête solaire cette semaine

D’après le site la science en direct, la tempête solaire qui pourrait frapper la Terre dans les prochains jours risque d’être très faible. Une tempête géomagnétique G-1 pourrait provoquer, en plus de l’apparition d’aurores, de petites fluctuations dans les réseaux électriques et perturber certaines fonctions des satellites, notamment celles des appareils mobiles et des systèmes GPS.

Les orages géomagnétiques peuvent être déclenchés par deux autres formes d’activité solaire : les éjections de masse coronale (EMC) ou les éruptions solaires.

Selon le Space Weather Prediction Center, les débris qui explosent du Soleil sous la forme de CME mettent généralement environ 15 à 18 heures pour atteindre la Terre. Les éruptions lumineuses des éruptions solaires, qui peuvent provoquer des pannes de radio, voyagent à la vitesse de la lumière pour atteindre notre planète en seulement huit minutes.

Lire la suite:

La plus grande tempête solaire de l’histoire récente a été l’événement Carrington de 1859, qui a libéré à peu près la même énergie que 10 milliards de bombes atomiques d’une mégatonne. En atteignant la Terre, le puissant flux de particules solaires a « frit » les systèmes télégraphiques du monde entier et a provoqué l’apparition d’aurores plus brillantes que la lumière de la pleine lune, même dans les Caraïbes. Il a également libéré un panache de milliards de tonnes de gaz et provoqué une panne d’électricité dans la province canadienne de Québec, selon la NASA.

Si un événement similaire se produisait aujourd’hui, les scientifiques préviennent qu’il causerait des milliards de dollars de dégâts et déclencherait des pannes généralisées.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !