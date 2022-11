Le rover de la NASA contredit les attentes concernant l’ancien lac sur Mars

L’une des principales raisons du choix de Jezero Crater comme zone d’atterrissage et de recherche du rover Persévérance sur Mars est que l’équipe de la NASA responsable de l’équipement estime que le site abritait autrefois un lac. Et la présence d’eau liquide rendrait l’endroit potentiellement porteur de vie martienne.

L’atterrissage, qui a eu lieu en février 2021, a été un succès, plaçant le rover au bord d’une structure qui semblait être un delta de rivière où les hautes terres voisines se déversaient dans le cratère.

L’illustration montre Jezero Crater – le site d’atterrissage du rover Persévérance sur Mars – comme il aurait pu l’être il y a des milliards d’années, alors qu’il abritait peut-être un lac qui soutenait la vie (bien que l’équipement n’ait pas encore été en mesure de le prouver). Image : NASA/JPL-Caltech

Un résumé de la première année de données, cependant, publié dans la revue la scienceindique que Persévérance n’a encore trouvé aucune preuve d’un paradis aquatique passé.

Au lieu de cela, il semble que l’exposition à l’eau dans les zones explorées était assez limitée. De plus, les eaux existantes à l’époque auraient probablement été proches du point de congélation. Bien que cela n’exclue pas que le rover puisse trouver des dépôts lacustres plus loin sur la route, l’environnement n’a peut-être pas été aussi accueillant pour la vie qu’un « lac dans un cratère » aurait pu l’être.

Comment fonctionne le rover Perseverance dans la recherche de la vie sur Mars

Les outils de spectroscopie du rover Perseverance fournissent des détails sur la composition chimique d’un échantillon, mais ils ne disent pas comment ces produits chimiques sont distribués dans une roche. En revanche, il existe des outils d’analyse par rayons X qui fournissent des informations chimiques inexactes mais vous indiquent comment les produits chimiques qu’ils détectent sont situés par rapport aux caractéristiques visibles de la roche. À leur tour, les caméras sur le mât du rover peuvent nous aider à identifier à quel point les roches similaires sont largement distribuées.

Instruments du rover Persévérance. Image : NASA

Ensemble, ces outils montrent que Perseverance a foré et échantillonné à partir de deux gisements différents jusqu’à présent. Le premier comprend le fond du cratère où il a atterri, riche en minéraux à base de fer et de magnésium. Au-dessus de cela, il y a une géologie distincte qui semble être de la roche volcanique, bien que nous ne puissions pas exclure qu’elle ait été formée par de la roche liquéfiée après un impact.

Les deux gisements ont clairement été façonnés par des processus dont nous savons qu’ils se produisent sur Mars. De nombreuses roches ont été façonnées par le vent et peuvent avoir subi des modifications chimiques dues à l’atmosphère ou à l’exposition aux radiations.

Dans les endroits ombragés par le vent, des régolithes lâches se sont accumulés, dont une grande partie de la teinte rouge caractéristique de Mars. Il existe également une variété de débris d’impact, y compris certains plus petits dans le cratère Jezero.

La grande question est de savoir si les matériaux montrent la preuve que de l’eau était présente. La réponse est « oui, mais… ».

Ce que disent les roches martiennes recueillies par le rover

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que les échantillons collectés par Persévérance ne reviennent sur Terre pour une analyse plus approfondie, il est déjà possible de dire certaines choses.

La principale découverte provient de la couche probablement volcanique de matériaux, riche en un minéral appelé olivine. Sur Terre, l’olivine se trouve plus profondément dans la croûte car elle a tendance à être dissoute ou altérée en présence d’eau liquide.

Échantillon du minéral d’olivine collecté par le rover Persévérance sur Mars. Image : NASA – JPL-Caltech

Et il existe des preuves que la même chose est vraie sur Mars : entre 25 % et 50 % des minéraux d’olivine trouvés dans les roches martiennes semblent avoir été altérés par l’exposition à l’eau. Cela indique qu’avec la moitié d’entre eux ou plus, cela ne s’est pas produit.

Cela indique que toute exposition à l’eau que la roche a subie aurait probablement été brève ou s’est produite dans un environnement très froid où l’eau aurait été proche du point de congélation.

D’autres dépôts semblent avoir été comblés ultérieurement par des accumulations d’eau froide très salée (saumures). Parce qu’ils sont déjà saturés de sels, ces dépôts ne peuvent dissoudre l’olivine. Cependant, ils ont laissé de petits résidus de sulfate dans certaines des lacunes des roches.

Il existe également des dépôts contenant des perchlorates, qui auraient pu être laissés par les saumures ultérieures ou déposés par le vent après avoir puisé suffisamment d’eau de l’atmosphère pour se dissoudre et s’infiltrer dans les roches.

Aucun de ces matériaux n’est susceptible d’avoir été transporté par un lac. En fait, la plupart se seraient dissous s’ils avaient été exposés à l’eau du lac. « Nous n’avons trouvé aucune preuve convaincante de sédimentation lacustre [baseada em lago] dans les régions du fond du cratère explorées jusqu’à présent à l’aide du rover », indique l’article.

Donc Jezero Crater Lake n’a jamais existé ?

Ce n’est pas comme ça. Il est possible qu’il y ait eu, oui, un lac là-bas, mais qu’il ait été glacé et passager ou qu’il soit resté gelé pendant une grande partie de son histoire.

De plus, Perseverance n’a peut-être jusqu’à présent exploré que les zones où les sédiments du lac ont été érodés, ce qui lui a permis de découvrir des roches qui se trouvaient sous ce lac pendant une grande partie de son histoire, ou (dans le cas de matériaux volcaniques) déposées après l’assèchement du lac.

La présence d’olivine indique également que toute vie présente dans ces gisements n’aurait pas pu être étroitement associée aux minéraux, car les microbes auraient également été incapables de tirer de l’énergie d’un environnement qui aurait laissé l’olivine intacte.

Le rover a également capté des signaux de composés organiques, sous la forme de produits chimiques avec un ou plusieurs cycles de type benzène. Cette description pourrait correspondre à certains des éléments chimiques impliqués dans la vie sur Terre, mais elle pourrait également correspondre à une grande variété d’autres matériaux.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de choses que nous nous attendrions à trouver si nous voulions une indication d’un paradis aquatique. Mais, comme le souligne le site Web Ars Technicales données futures peuvent compléter notre compréhension de l’histoire de Jezero.

