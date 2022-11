Glissements de terrain, pluies et inondations : voyez si votre état est en alerte rouge

L’Institut national de météorologie (Inmet) a placé cinq États brésiliens en alerte rouge et 18 autres en alerte orange en raison de l’accumulation de fortes pluies prévues pour les prochains jours. Les alertes sont valables du 29/11 au 5/12.

L’agence déclare que « des précipitations importantes sont attendues dans une grande partie du pays, compte tenu d’une gamme allant du nord-ouest de la région du nord, des zones centrales et de l’extrême sud de Bahia à l’est des régions du sud-est et du sud, qui se sont produites principalement en raison de l’action d’un épisode de la zone de convergence sud-atlantique (SACZ) au début et au cours de la semaine, où persiste un canal d’humidité contribuant à l’apparition de pluies ».

Quels États du Brésil sont en alerte rouge en cas de pluie ?

Inmet considère l’alerte rouge comme un risque de pluie, des risques de grandes inondations, des débordements de rivières et des glissements de terrain. L’alerte orange comprend les pannes de courant, les chutes de branches d’arbres, les inondations et les décharges électriques.

Les états du Brésil en alerte rouge sont : Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, Tocantins et Santa Catarina. Dans ces endroits, on s’attend à des précipitations supérieures à 60 mm par heure.

🇧🇷 #Pluie: Image de #Satellite montre les zones d’instabilité qui ont causé de fortes pluies (nuances en rouge) dans une partie du nord-est du Brésil. 🌧️ En une heure seulement, entre 15h et 16h, la pluviométrie totale à la station de Cabrobó (PE) a été de 49,6 mm. pic.twitter.com/ZNjjo6JfRw – INMET (@inmet_) 29 novembre 2022

Les États brésiliens en alerte orange

En plus des cinq États en alerte rouge, Inmet en a placé 18 autres en alerte orange. Ce sont : Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Sergipe, Ceará, Goiás, Paraíba, Piauí et Tocantins.

Étant deuxième sur la liste des risques, derrière seulement le rouge, l’orange indique un risque potentiel de précipitations avec 30 mm de précipitations par heure.

🇧🇷 #Pluie: Ces derniers jours ont été longs #pluie dans les zones des régions du Sud, du Sud-Est et du Nord-Est, où des inondations et des glissements de terrain ont été enregistrés. ☔ Découvrez les précipitations les plus élevées enregistrées au cours des cinq derniers jours (entre le 25/11 et le 29/11) à travers le pays ! pic.twitter.com/BZVJK8FDKg – INMET (@inmet_) 29 novembre 2022

Risque dans chaque région du Brésil

Inmet a émis des alertes de pluie pour chaque région du pays. Voir chacun d’eux ci-dessous:

Pour la région Nord, des accumulations de pluie supérieures à 20 mm sont prévues dans une grande partie de la région, en mettant l’accent sur les zones centrales et orientales de l’Amazonas, le centre et le sud du Pará et du Tocantins et le nord de Roraima, où des accumulations de plus de 80 mm peuvent se produire. . Dans les zones de Roraima, à l’ouest d’Acre et au sud d’Amapá, les accumulations ne doivent pas dépasser 10 mm.

Dans la région du Nord-Est, les précipitations accumulées les plus élevées seront concentrées dans les zones du centre-sud de Bahia, en plus des zones de MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia) avec des volumes pouvant dépasser 80 mm. Dans la partie nord de la région, dans la partie centrale du Ceará, Rio Grande do Norte et Paraíba, la survenue d’averses isolées, principalement dues à la chaleur et à l’humidité élevée, ne peut être exclue tout au long de la semaine.

Dans le Midwest, on prévoit des précipitations importantes dans la majeure partie du Mato Grosso, à la frontière avec Goiás, dans le District fédéral, avec des précipitations pouvant dépasser 70 mm. Dans une grande partie du Mato Grosso do Sul et au sud-ouest du Mato Grosso, des averses peuvent survenir en raison d’instabilités causées par une masse d’air chaud et humide en milieu de semaine. Dans les autres zones, des précipitations cumulées comprises entre 20 et 50 mm sont prévues.

Dans la Région Sud-Est, un canal d’humidité peut favoriser de fortes accumulations de pluie en début de semaine, supérieures à 50 mm. Dans les zones du sud-est de São Paulo, du sud et du nord-est de Minas Gerais et d’Espírito Santo, les accumulations peuvent dépasser 80 mm. Dans l’ouest de São Paulo et le centre-ouest du Minas Gerais, les valeurs cumulées peuvent être comprises entre 30 et 70 mm.

Comme dans les régions du Midwest et du Sud-Est, les zones d’instabilité associées au canal d’humidité pourraient provoquer d’importantes accumulations de pluie dans l’est et le sud de la région Sud, avec des volumes pouvant dépasser 80 mm dans le sud-ouest du Rio Grande do Sul, et à l’est du Paraná et de Santa Catarina. Dans d’autres zones, des volumes de précipitations entre 20 et 50 mm sont prévus.

