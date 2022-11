De mystérieux filaments de la Voie lactée pourraient voir leur origine découverte

En 1980, l’astrophysicien Farhad Zadeh a découvert des filaments magnétiques hautement organisés au centre de la Voie lactée. Maintenant, il a trouvé ces mêmes structures dans une galaxie lointaine. Bien que similaires aux filaments connus, ils sont plus anciens et plus gros. Par ailleurs, la découverte est également importante pour suggérer des explications possibles à son émergence, à la fois là-bas et ici.

Dans la Voie lactée, ces structures ont été découvertes suspendues au trou noir supermassif au centre de la galaxie. Dans de nouvelles recherches, environ 1000 d’entre eux ont été trouvés, à 1 milliard d’années-lumière de la Terre. Les filaments magnétiques ont été détectés à l’aide de radiotélescopes et sont regroupés, par paires, ou empilés parfaitement espacés.

« Nous en savons beaucoup sur les filaments de notre propre centre galactique, et maintenant les filaments des galaxies extérieures commencent à apparaître comme une nouvelle population de filaments extragalactiques », a déclaré Zadeh, qui travaille à la Northwestern University, dans un communiqué. « Les mécanismes physiques sous-jacents des deux populations de filaments sont similaires malgré des environnements très différents. Les objets font partie de la même famille, mais les filaments en dehors de la Voie Lactée sont des cousins ​​​​plus anciens, plus éloignés – et je veux dire des cousins ​​​​très éloignés dans le temps et dans l’espace.

Lire la suite:

Les filaments magnétiques géants

Ces filaments sont composés d’électrons qui sont piégés dans des champs magnétiques et se déplacent à des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière. Ces structures trouvées dans cette galaxie lointaine atteignent jusqu’à 650 000 années-lumière de longueur, entre 100 et 10 000 fois plus grandes que celles trouvées dans la Voie lactée.

Zadeh croit en deux possibilités qui pourraient donner naissance aux filaments. La première est qu’ils proviennent de vents galactiques, générés par le mouvement de la galaxie, ou l’interaction avec des nuages ​​de gaz ou de poussière. « Lorsque la galaxie se déplace, elle crée du vent qui peut pousser des endroits où les particules de rayons cosmiques sont raisonnablement lâches. Il balaie le matériau et crée une structure filamenteuse. précise l’astronome.

L’autre possibilité est apparue après une simulation d’un environnement intracluster turbulent. Au fur et à mesure que les galaxies se déplacent, leur influence gravitationnelle augmente, créant des tourbillons de plasma. Lorsqu’ils s’engagent dans des champs magnétiques, ils finissent par amplifier et étirer le champ, ce qui donne ces structures filamenteuses.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !